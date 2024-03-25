أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 437 ألفا و390 منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 437 ألفا و390 جنديا، بينهم 640 جنديا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.



جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الاثنين.



وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 6887 دبابة، منها 11 دبابة أمس الأحد فقط، و13183 مركبة قتالية مدرعة و10877 نظام مدفعية و1018 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و726 من أنظمة الدفاع الجوي.



وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 347 طائرة، و325 مروحية، و8539 طائرة مسيرة، و2010 صواريخ كروز، و26 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و14454 من المركبات وخزانات الوقود، و1785 من وحدات المعدات الخاصة.



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