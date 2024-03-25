الرئيس الألماني يبعث برسالة دعم إلى الأميرة كيت: نتمنى لكم كل القوة والشفاء العاجل

أعرب الرئيس الألماني فرانك -فالتر شتاينماير عن تمنياته بالشفاء للأميرة البريطانية كيت التي أعلنت مؤخرا عن إصابتها بمرض السرطان.

وكتبت السفارة الألمانية في لندن اليوم الاثنين على منصة إكس أن شتاينماير بعث خطابا إلى كيت أميرة ويلز وزوجة وريث العرش البريطاني الأمير ويليام، أشاد فيه بالطريقة التي أعلنت بها كيت عن مرضها.

ونقلت السفارة من الخطاب الذي بعث به شتاينماير إلى كيت، 42 عاما، القول: "كلماتكم الشجاعة والمشجعة حول مرضكم الذي تواجهونه بشجاعة كبيرة، أثر في نفسي وزوجتي بشدة". وأضاف: "نتمنى لكم كل القوة والشفاء العاجل".

كانت كيت أعلنت للجمهور في رسالة شخصية للغاية عبر الفيديو يوم الجمعة الماضي أنها تخضع لعلاج كيميائي وقائي بعد أن كشفت فحوص أجرتها، بعد خضوعها لعملية جراحية كبيرة في البطن في ينايرالماضي، عن إصابتها بالسرطان.

ووصفت كيت اكتشاف إصابتها بالسرطان بأنه "صدمة كبيرة"، وتمثل هذه الأخبار صدمة جديدة للعائلة المالكة في بريطانيا لأن الملك تشارلز -75 عاما- يخضع أيضا للعلاج من السرطان.

وطالبت كيت في مقطع الفيديو باحترام خصوصيتها وخصوصية عائلتها. في الوقت نفسه، شجعت مرضى السرطان الآخرين على عدم فقدان الأمل، وقالت: "إلى كل من يواجه هذا المرض، بأي شكل من الأشكال، من فضلكم لا تفقدوا الإيمان أو الأمل. أنتم لستم وحدكم".