الإمارات تطالب بالالتزام بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة

رحبت الإمارات، اليوم الاثنين، باعتماد مجلس الأمن الدولي، القرار رقم 2728 بشأن غزة، والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان.

وقالت بعثة دولة الإمارات لدى مجلس الأمن: "إنه يجب على الأطراف الالتزام بهذا القرار وتنفيذه بالكامل، ويتوجب على المجتمع الدولي ضمان نجاحه".

وأضافت البعثة في بيان اليوم عبر حسابها على منصة "إكس": من شأن هذا القرار إنقاذ أرواح الأبرياء، مشيرة إلى أن دولة الإمارات ستواصل الدعوة إلى إنهاء دائم للحرب على غزة، والتأكيد على حل الدولتين القابل للتطبيق.

وأعرب مجلس الأمن في القرار عن "قلقه العميق بشأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة" وطالب بالإفراج غير المشروط عن كل الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

وأشار القرار إلى "الحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الانسانية، وتعزيز الحماية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله"، مؤكدا المطالب برفع جميع الحواجز أمام توفير المساعدات الانسانية، بالاتفاق مع القانون الانساني الدولي".

واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار وذلك بتأييد 14 عضوا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.

وقدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بالمجلس.