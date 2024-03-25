تسليم أول ناقلة للغاز الطبيعي المضغوط في شرقي الصين قبل إبحارها إلى إندونيسيا

تم تسليم أول ناقلة للغاز الطبيعي المضغوط (سي إن جي)، صباح السبت، في مدينة تشيدونج بمقاطعة جيانجسو شرقي الصين، قبل إبحارها إلى إندونيسيا، بحسبما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الاثنين.

وسوف تُستخدم السفينة - القادرة على نقل 700 ألف متر مكعب في الرحلة - لنقل الغاز الطبيعي المضغوط بين الجزر في إندونيسيا لتوفيره لمحطات توليد الطاقة في ذروة الطلب. وتعمل الناقلة بالغاز الطبيعي، ويبلغ طولها 110 أمتار ويمكن أن تُبحر بسرعة مصممة تصل إلى 14 عقدة.

وتقوم الناقلة "سي إن جي" بتخزين الغاز الطبيعي في حاويات مضغوطة في درجات الحرارة المحيطة. وبعكس ناقلات الغاز الطبيعي المُسال، لا تحتاج ناقلة الغاز الطبيعي المضغوط المذكورة لمعدات باهظة الثمن مثل مرافق التسييل ومحطات إعادة التغويز.

وكجزء مهم من سلسلة صناعة الغاز الطبيعي، ستُوفر الناقلة المذكورة خيارا جديدا لنقل الغاز الطبيعي. ومن المتوقع أيضا أن يساعد تسليم أول ناقلة للغاز الطبيعي المضغوط في العالم، في استكشاف إمكانات النقل البحري للهيدروجين في المستقبل.