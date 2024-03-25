وزيرة الخارجية الألمانية ترحب بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة

رحبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بالقرار، الذي أصدره مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وعلى هامش زيارتها في القدس، قالت بيربوك، مساء اليوم، إنها "شعرت بارتياح حيال التصديق على القرار لأن كل يوم يهم"، مشيرة إلى أن هذا ينطبق سواء على الشعب الجائع في غزة أو على الأسرى الذين لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس.

يشار إلى أنه بعد مضي قرابة ستة أشهر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، صادق مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين على قرار يدعو للمرة الأولى إلى "وقف فوري لاطلاق النار" خلال شهر رمضان.

وأعرب مجلس الأمن عن "قلقه العميق بشأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة".

كما طالب المجلس بالإفراج غير المشروط عن كل الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس.

وامتنعت الولايات المتحدة، التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، عن التصويت اليوم الاثنين، الأمر الذي ساهم في تبني القرار بعدما صوتت الدول الـ14 الأخرى في المجلس لصالحه.

وركز القرار على طلب "وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تلتزم به جميع الأطراف ويفضي إلى وقف دائم ومستدام لاطلاق النار".

وأشار القرار إلى "الحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الانسانية، وتعزيز الحماية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله"، مؤكدا المطالب برفع جميع الحواجز أمام توفير المساعدات الانسانية، بالاتفاق مع القانون الانساني الدولي.

وتم تقديم مشروع القرار بواسطة الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن.