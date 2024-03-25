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بوتين: إسلاميون راديكاليون نفذوا هجوم موسكو

موسكو (د ب أ)
نشر في: الإثنين 25 مارس 2024 - 8:50 م | آخر تحديث: الإثنين 25 مارس 2024 - 8:50 م

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن الهجوم الذي وقع في قاعة حفلات خارج العاصمة الروسية موسكو وأودى بحياة نحو 140 شخصا "قام بتنفيذه إسلاميون راديكاليون".

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