بوتين: إسلاميون راديكاليون نفذوا هجوم موسكو

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن الهجوم الذي وقع في قاعة حفلات خارج العاصمة الروسية موسكو وأودى بحياة نحو 140 شخصا "قام بتنفيذه إسلاميون راديكاليون".