بوتين: إسلاميون راديكاليون نفذوا هجوم موسكو

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن الهجوم الذي وقع في قاعة حفلات خارج العاصمة الروسية موسكو وأودى بحياة نحو 140 شخصا "قام بتنفيذه إسلاميون راديكاليون".