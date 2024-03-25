السفير الألماني بالكويت: الوزيرة بيربوك ستقدم عرضا لإنهاء الحرب في غزة

قال السفير الألماني لدى الكويت هانس كريستيان، إن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ستزور المنطقة لتقديم عرض لجميع أطراف الصراع في غزة لإنهاء الحرب والمعاناة.



وأضاف كريستيان، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الأحد عقب الإفطار السنوي الذي تقيمه السفارة الالمانية في الكويت للإعلاميين، أن الوزيرة لديها ثلاثة مطالب رئيسية هي الوصول عاجلا إلى هدنة وإيجاد ممر إنساني لادخال المساعدات وإنهاء نقل سكان غزة.



وأوضح أن بيربوك ستصر على حل الدولتين ونجاح هذا يتعلق بمدى تجاوب الطرفين، مؤكدا أن السلام هو الحل الوحيد الشامل في المنطقة.



وأشار إلى أن بلاده بصدد الإعلان عن تعاون هام مع الكويت هذا العام في المجال الأمني وهو تتويج لـ60 عاما من العلاقات.



وحول الانتخابات البرلمانية الكويتية التي ستعقد الأسبوع المقبل، قال كريستيان إن الكويت تحتاج إلى حكومة مستقرة لكي تدفع بالكويت إلى المستقبل، مؤكدا أن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح على وعي تام بهذا الأمر.



وأضاف أن الكويتيين يريدون حلا نهائيا للخلافات بين البرلمان والحكومة وهذا يقود إلى الاستقرار ويكون دافع لتقدم العلاقات للتنمية.