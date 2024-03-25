قال المفكر السياسي الدكتور عبدالمنعم سعيد، إنه حدد هدفه بالالتحاق بكلية اقتصاد وعلوم سياسية منذ كان طالبًا في المرحلة الإعدادية، مشيرًا إلى أنه كان مهتمًا كثيرًا بالشأن العام.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «المشهد»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الأحد، أنه كان يشتري الجرائد يوميًا، موضحًا أنه كان يقتسم مصروفه مع أخيه لشرائها.

وأكمل: «مصروفنا كان قرشين والجرنال بقرشين، أنا أدفع قرشًا وأخي يدفع قرشًا، ونشتري الجريدة ونقرأ للكاتب الكبير محمد حسنين هيكل ونتابع الأحداث الكبيرة».

وأشار إلى أنه وضع في باله ضرورة العمل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بعد تأسيسه رسميًا عام 1968، قائلًا إنه قضى أولًا فترة التجنيد في القوات المسلحة لمدة 4 سنوات، وحضر حرب أكتوبر، ثم عمل في وزارة الإعلام عامًا، وتوجه بعدها إلى المركز.

ولفت إلى أن التحاقه بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعمله بمركز الأهرام، جعلته متفوقًا على نظرائه عندما سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإتمام رسالتي الدكتوراة والماجستير.

واستطرد: «لم أشعر أنني أقل من أي شخص هناك، بل على العكس، الدكتور المشرف عليّ قال لي أنت سابق زملائك بـ10 سنوات، لأن الكلية أعدتني وتعلمت فيها معنى البحث، كما تعلمت من المركز كيفية عمل بحث بصورة أكبر والتفكير بطريقة مختلفة وكيفية إنشاء علاقة مباشرة مع المصادر».