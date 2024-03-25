رابطة العالم الإسلامي تُرحِّب بقرار مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

رحَّبتْ رابطة العالم الإسلامي، التي تتخذ من مكة المكرمة مقرا لها، اليوم الإثنين، بصدور قرار مجلس الأمن الدولي، الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع "غزة" طيلة شهر رمضان المبارك، والعمل على تنفيذ وقفٍ دائم ومُستدام لإطلاق النار في القطاع.

وأكَّد الأمين العام للرابطة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في بيان له، اليوم الإثنين "أهمية امتثال الأطراف كل لالتزاماتِهم وَفق القانون الدولي، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى كل أنحاء القطاع المنكوب، وحماية سكَّانه المدنيين".

وشدد "العيسى"، على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بكامل مسئولياته تُجاه وقف الهجمات الإسرائيلية على القطاع، والعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وضمان نيلِ حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى في وقت سابق اليوم الإثنين، قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، ولا يربط القرار وقف إطلاق النار بإطلاق سراح المحتجزين.