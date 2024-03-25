 مدفعية الاحتلال تطلق قذائف تجاه منتظري المساعدات في الشجاعية بغزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مدفعية الاحتلال تطلق قذائف تجاه منتظري المساعدات في الشجاعية بغزة

وكالات
نشر في: الإثنين 25 مارس 2024 - 1:52 م | آخر تحديث: الإثنين 25 مارس 2024 - 1:52 م
أطلقت مدفعية الاحتلال المتمركزة شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، اليوم الاثنين، قذائف باتجاه المواطنين المنتظرين للمساعدات الإغاثية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائف صوب منتظري المساعدات الإغاثية بعد سقوط عدد من المظلات المحملة بالمساعدات جوا في المكان، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

ويتعمد الاحتلال استهداف الباحثين عن المساعدات الإغاثية، وتمارس قوات الاحتلال سياسة قتل المواطنين الأبرياء الذين ينتظرون المساعدات الإغاثية، نتيجة المجاعة الحاصلة في شمال قطاع غزة.

و استُشهد عشرات المواطنين، وتعرض آخرون لإصابات جراء استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات في دوار الكويت جنوب مدينة غزة.

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