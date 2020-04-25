قالت الدكتور نهى صبري رئيسة وحدة الطب النفسي للمسنين بالقصر العيني، إن المجتمع المصري مجتمع شاب، وبالتالي فإن نسبة المسنين يمثلوا 7 % من السكان، حوالي 7 ملايين شخص، لافتة إلى أن وزارة الصحة والسكان عملت على توعية هذه الفئة والقائمين على تقديم الخدمة لهم بفيروس كورونا المستجد منذ اللحظات الأولى لظهور الفيروس في مصر.

وأضافت صبري في حوار بثته وزارة الصحة والسكان على موقعها الرسمي، أن الفئة الأكثر خطورة هي فئة المسنين الذين يعانون من أمراض مزمنة، ونواجه معهم مشكلة "العند" في تنفيذ التعليمات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت صبري أن البديل الأساسي لكبار السن لتعويضهم كبار السن عن ممارسة حياتهم وأنشطتهم الطبيعية هي وسائل التواصل الاجتماعي مع ذويهم، لافتة إلى أن كبار السن لهم خبرة في التأقلم مع التواجد بالمنزل، لأن الحياة من قبل كانت أقل نشاطا، وبالتالي فيمكن أن يستمد الشباب والأطفال خبرة كبار السن للتأقلم مع العزل، وذلك سيكون هناك مشاركة بين أفراد المجتمع، مما يشعر كبار السن بعدم وحدتهم.

وتابعت: من الضروري التواصل مع كبار السن عبر الهاتف أو الفيديو، وزيادة معدل الاتصال اليومي، للتخفيف عنهم، علي سبيل المثال كبار السن لديهم خبرة في الزراعة فيمكن أن نستمد خبرتهم في تطبيقها بالمنزل، ومتابعة الزرع يوميا مع كبار السن، وهي وسيلة جيدة للأطفال، وتشعر كبار السن بالفرح والبهجة لمشاركتهم في تفاصيل الحياة.

ولفتت صبري إلى أنه بالنسبة للتعامل مع مرضي الزهايمر في ظل أزمة كورونا المستجد لأن لديهم مشكلة في الذاكرة، فبالتالي لن يتذكر التعليمات الخاصة بالوقاية من الفيروس، وهذا دور مقدم الخدمة أو الذي يرعاهم، في التنبيه المستمر بشكل هادئ، ويمكن أن نقوم بالعمل نفسه أمامهم مثل غسل الايدي أو ارتداء الماسك مما ينبههم الي ضرورة فعل نفس الشيئ".

وأكدت صبري أن كبار السن يفضلون الروتين اليومي في الحياة، فيمكن أن نخصص أنشطة يومية واسبوعية لهم، مثل تحديد يوم في الأسبوع لشراء مسلتزمات المنزل مع أخذ جميع الاحتياطات من ارتداء الماسك، وترك مسافة كافية بينهم وبين المخالطين لهم، وهناك أنشطة يومية مثل تمارين صباحية وحل الكلمات المتقاطعة، وتجهيز الطعام وغيرها من الأنشطة اليومية.

ولفت إلى ضرورة ترك رقم للضرورة يمكن لكبار السن الاتصال به في حالة حدوث أي طارئ، مما يشعرهم بالأمان.