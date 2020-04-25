روسيا: 5966 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

أعلن المركز الروسي المعني بالاستجابة لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، أن حالات الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت بمقدار 5966 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبحسب بيانات المركز التي أوردتها وكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن عدد الإصابات الجديدة المسجلة يوميا مستقر منذ أمس الجمعة، وذلك بعد يومين من التراجع.

وذكر المركز في رسالة عبر البريد الإلكتروني، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس ارتفع بواقع 66 حالة، إلى 681.

وارتفع عدد المتعافين من الفيروس بواقع 682 حالة، ليصل إلى 6250.

وتم تسجيل الإصابات الجديدة في 83 منطقة روسية، وكانت العاصمة موسكو صاحبة النصيب الأكبر منها، 2612، تلاها إقليم موسكو 605 حالات، ث مدينة سانت بطرسبرج 215 حالة، فإقليم مورمانسك 193 حالة.

وبحسب البيانات المجمعة لضحايا فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم، ارتفع عدد الإصابات إلى 82ر2 مليون حالة والوفيات إلى 195 ألفا و923 حالة وفاة.