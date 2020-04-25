رئيس الاتحاد الهولندي يكشف سبب عدم تتويج بطل للدوري بعد الإلغاء

كشف جاست سبي، رئيس الاتحاد الهولندي لكرة القدم، عن السبب وراء إلغاء الدوري الهولندي، وعدم تتويج أي ناد بالبطولة.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» الإنجليزية عن سبب إلغاء الدوري، واعتباره باطلًا بدون بطل: "لم نتمكن من القيام بذلك في الدوري الهولندي لأنه لم يكن هناك فريق يستحق هذا حتى الآن".

واعترف سبي أن ليفربول يستحق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم بسبب الفارق الكبير بينه وبين المراكز الأخرى.

وأضاف: ""إن الأمر ليس كما هو في الدوري الإنجليزي، ليفربول بعيد جدًا مقارنة بالبقية، ولكن عليك أيضًا أن تأخذ في الاعتبار ما يمر به بقية المجتمع، هل يجب أن نتحدث حقًا عن الأبطال في مثل هذه السنة؟ ".