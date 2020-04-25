الصين: لا وفيات جديدة بسبب كورونا وتسجيل 12 إصابة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، عدم تسجيل أي حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما تلقت تقارير عن 12 حالة إصابة جديدة بينها 11 حالة وافدة من الخارج؛ ما رفع إجمالي المصابين إلى 82 ألفا و816 شخصا، بينما ظلت الوفيات دون تغيير عند 4632 حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن حالة الإصابة المحلية بالفيروس تم تسجيلها في مقاطعة "هيلونغجيانغ"، فيما تم الإبلاغ عن 3 حالات جديدة مشتبه بإصابتها بينها حالتان وافدتان وحالة محلية في بكين.

وأضافت أن 89 شخصا خرجوا أمس من المستشفيات بعد شفائهم ليصل إجمالي المتعافين إلى 77346 شخصا، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 8 حالات ليبلغ 49 حالة.

وتابعت اللجنة أنه حتى نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 1629 حالة وافدة من الخارج خرج منهم 909 من المستشفيات بعد شفائهم، وأن 8493 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين لا يزالون تحت المراقبة الطبية.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 29 حالة جديدة بدون أعراض أمس، منها 4 حالات وافدة من الخارج، لافتة إلى أن الإجمالي 983 حالة بدون أعراض بينها 150 حالة وافدة من الخارج، لا تزال تحت الملاحظة الطبية.

وحتى نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 1035 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 4 حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و45 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و428 حالة في تايوان بما في ذلك 6 حالات وفاة، فيما خرج 725 مريضا في هونج كونج، و27 في ماكاو، و264 في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.

وفي سياق متصل، ذكر مطورو لقاح صيني خامل ضد مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، أن اللقاح دخل المرحلة الثانية من التجارب السريرية.

وبدأت المرحلة الأولى للتجارب السريرية على اللقاح الخامل -الذي طوره معهد ووهان للمنتجات البيولوجية التابع لمجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية (سينوفارم) ومعهد ووهان لعلم الفيروسات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم- في 12 أبريل.

وأوضحت (سينوفارم) -في بيان- أن 96 شخصا من ثلاث فئات عمرية تلقوا اللقاح في المرحلة الأولى من التجارب السريرية، حتى 23 أبريل الجاري، وأظهر اللقاح معايير سلامة جيدة حتى الآن وما زال الخاضعون للتجارب السريرية تحت الملاحظة.

ونوهت (سينوفارم) إلى أن اللقاح سيمر أيضا بمرحلة ثالثة من التجارب السريرية، ومن الممكن أن يستغرق الأمر عاما واحدا لإكمال التجارب السريرية، للوصول في النهاية إلى نتيجة بشأن سلامة وكفاءة اللقاح.

واعتمدت الصين مؤخرا 3 لقاحات مرشحة لمكافحة مرض (كوفيد-19) ليتم استخدامها في التجارب السريرية.