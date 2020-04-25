أجيري يكشف سبب معاناته في مصر

كشف المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، عن أكثر الأشياء التي عانى بسببها خلال فترة توليه القيادة الفنية للفراعنة.

وقال أجيري خلال حواره مع شبكة "ESPN" الأمريكية،«كل المدربين يكون لديهم القدرة على الإقناع، يجب أن تكون لديك قدرة على التواصل مع اللاعبين».

وأضاف المدرب المكسيكي: «سوف أقدم لك مثالًا، أنا كنت أتحدث الانجليزية في أبو ظبي، وهذا كان جيدًا، لكن في مصر واليابان الأمر لم يجد نفعًا، لغة الجسد تساعد لكنها غير مؤثرة بالدرجة الكافية».

وأتم: «حتى إذا كان المترجم مثالي لا يتساوى الأمر، في اليابان عندما وصلت قالوا لي "سيدي، لا تصرخ في اللاعبين كثيرًا"، وقلت لماذا تعاقدتم معي إذا؟».

جدير بالذكر أن أجيري رحل عن تدريب المنتخب الوطني بعد الخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 بالخسارة أمام جنوب إفريقيا في دور الـ16 بنتيجة 1-0.