الإمارات تقدم 171 طنا من المساعدات الغذائية للأسر غير القادرة

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة 4000 سلة غذائية تزن 171 طنا و 200 كيلو جرام من المساعدات و المواد الغذائية و السلع التموينية الأساسية للأسر غير القادرة بمديرية الشحر في حضرموت باليمن وذلك تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك بهدف التخفيف من معاناتها و تحسين ظروفها المعيشية بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و متابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

فقد سيرت " هيئة الهلال الأحمر الإماراتي " أمس قافلة إغاثية من " المير الرمضاني " سيتم توزيعها على مرحلتين بواقع ألفي سلة في كل مرحلة يستفيد منها 20 ألفا من الأسر غير القادرة بمديرية الشحر.

و قال حميد راشد الشامسي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت خلال عملية تدشين القافلة إن هذه القافلة الإغاثية تأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير متطلبات شهر رمضان الفضيل و إيصالها إلى الأسر في منازلهم و ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية و الوقائية لمنع التجمعات و الحفاظ على سلامة المواطنين في ظل الظرف الإستثنائي .

و أكد " الشامسي " حرص الهيئة على استمرار تنفيذ المشاريع الإنسانية لتصل إلى كل المواطنين اليمنيين غير القادرين في ظل الظروف التي تمر بها بلادهم.

من جانبه تقدم المهندس محمد أحمد العمودي وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية بجزيل الشكر و التقدير لدولة الامارات العربية المتحدة على هذه الجهود الإنسانية التي تقوم بها في حضرموت .. وأشاد بجهود الذراع الإنسانية لدولة الإمارات هيئة الهلال الأحمر التي تواصل مشاريعها الإنسانية وأعمالها الإغاثية ليس في حضرموت فقط وإنما على إتساع اليمن .. فيما ثمن المهندس أمين سعيد بارزيق مدير عام مديرية الشحر جهود دولة الإمارات العربية المتحدة وسرعة استجابتها بتسيير هذه القافلة الاغاثية لأهالي مديرية الشحر فى الشهر الفضيل.

من ناحيتها عبرت الأسر المستفيدة عن شكرها لدولة الإمارات قيادة و شعبا على هذا العون الكبير و اللفتة الإنسانية .. مؤكدة أن هذه السلال الغذائية جاءت في الوقت المناسب وسط معاناتها و حاجتها الماسة لمختلف المساعدات خاصة الغذائية منها.