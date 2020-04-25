الصين وسيرلانكا تبحثان سبل مكافحة كورونا مع أمين رابطة «آسيان»

بحث عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي"، سبل مكافحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) "ليم جوك هوي"، ووزير خارجية سريلانكا "دينيش جوناواردينا".

وقال وانغ -خلال الاتصال الهاتفي مع الأمين العام لرابطة (آسيان) وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم السبت- إنه منذ بداية تفشي المرض، تعاونت الصين وآسيان، لمكافحة المرض بدعم ومساعدة على نحو متبادل، وهو ما أظهر الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين الجانبين.

وأضاف أن الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف في رابطة آسيان لتنفيذ نتائج الاجتماع الأخير، واستكشاف سبل إقامة آلية مشتركة للوقاية من المرض والسيطرة عليه على الصعيد الإقليمي، وتبادل الخبرات في مجال الوقاية والعلاج، والتعاون في مجال البحث والتطوير فيما يخص الأدوية واللقاحات.

وتابع أن الصين ستواصل تقديم إمدادات مكافحة المرض لدول آسيان بناء على احتياجاتها، ودعم آسيان في إنشاء صندوق استجابة للمرض.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي تعمل فيه الصين وآسيان على الوقاية من المرض والسيطرة عليه بشكل صارم، ينبغي على الجانبين اتخاذ تدابير لاستعادة النظام الاقتصادي والاجتماعي الطبيعي بشكل تدريجي، والحفاظ على التدفق الضروري للأفراد والخدمات اللوجستية، والحفاظ على استقرار السلسلة الصناعية وسلسلة التوريد الإقليميتين، ودعم توقيع اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في وقت مبكر، من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي بشكل مستمر.

وأكد وانغ أن دور منظمة الصحة العالمية ضروري ولا غنى عنه في الوقت الذي تكافح فيه الدول في جميع أنحاء العالم الفيروس ضد المرض، معتبرا أن أي أعمال تشوه المنظمة وتقوض التعاون العالمي، غير مقبولة وينبغي إدانتها.

ولفت إلى أن الصين ستعمل مع آسيان لدعم دور منظمة الصحة العالمية الرائد في مكافحة المرض، منوها إلى أن بلاده أقامت علاقات ناضجة ومستقرة مع دول آسيان، وأن أي قضية يمكن معالجتها بشكل صحيح من خلال إجراء حوار ومشاورات ودية على قدم المساواة، وأن محاولة بعض القوى الخارجية لبث الخلاف بين الجانبين لن تحظى بدعم ومآلها الفشل.

من جانبه، أعرب الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) "ليم جوك هوي" عن استعداد الرابطة للتنسيق الوثيق مع الصين لتنفيذ نتائج الاجتماع الخاص لقادة آسيان والصين واليابان وكوريا الجنوبية بشأن "كوفيد-19" لكسب المعركة ضد المرض في أقرب وقت ممكن، وتعزيز انتعاش الاقتصاد وتنميته، ودفع الترابط المستدام والالتزام بالتوصل إلى اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في الوقت المحدد.

وأضاف جوك أنه في هذه اللحظة الحرجة، يتعين على المجتمع الدولي أن يتضامن، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية تلعب دورا مهما، لاسيما بالنسبة للدول النامية، وينبغي دعمها بقوة.

وخلال الاتصال الهاتفي الثاني مع وزير خارجية سريلانكا "دينيش جوناواردينا"، قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي"، إن الصين مستعدة للعمل مع سريلانكا لدعم منظمة الصحة العالمية بقوة في المعركة العالمية ضد تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأضاف أن الصين ستوفر إمدادات مكافحة المرض وستتبادل خبرتها في الوقاية من المرض والسيطرة عليه بناء على احتياجات سريلانكا، معربا في الوقت نفسه عن استعداد بلاده للتعاون مع سريلانكا لتعزيز استئناف منظم للعمل والإنتاج في المشروعات التعاونية الكبرى، وضمان عدم تعطل سلسلة الإنتاج وسلسلة التوريد.

وتابع وانغ أنه في الوقت العصيب الذي كان فيه التضامن مطلوبا لمكافحة المرض، استغل البعض المرض من أجل المناورة السياسية وتقديم كبش فداء للتستر على استجاباتهم غير الكافية للمرض، حتى وصل بهم الحال إلى شن هجمات صارخة ضد منظمة الصحة العالمية، معتبرا أن مثل هذه التحركات غير إنسانية خاصة بالنسبة للدول التي تواجه تهديدات خطيرة والأشخاص الذين يقاتلون من أجل إنقاذ حياتهم في المعركة ضد "كوفيد-19.

من جانبه، قال وزير خارجية سريلانكا "دينيش جوناواردينا"، إن المرض هو عدو مشترك للبشرية جمعاء ويتطلب استجابة منسقة من المجتمع الدولي، وإن سريلانكا تقدر بشدة دعم الصين الثابت لمنظمة الصحة العالمية، التي تقدم أيضا دعما قويا للدول النامية، ومنها سريلانكا.

وأضاف جوناواردينا أن بلاده ستقف بقوة مع الصين، وتتطلع إلى أن تواصل منظمة الصحة العالمية لعب دور رئيسي في المعركة ضد المرض.