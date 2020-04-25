روسيا تطلق سفينة فضاء لنقل إمدادات إلى محطة الفضاء الدولية



قالت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) مساء الجمعة على موقع تويتر إن سفينة فضاء روسية بدأت رحلتها صوب محطة الفضاء الدولية لتوصيل 3 أطنان من الطعام والوقود وغيرها من الإمدادات للمحطة.

وأطلقت السفينة الروسية "بروجرس 75" غير المأهولة بنجاح على متن صاروخ سويوز من ميناء بايكونور الفضائي في كازاخستان مساء الجمعة.

وكانت ناسا قد قالت في بيان يوم 21 أبريل إنه من المتوقع أن تلتحم سفينة الفضاء بالمحطة في الساعة 0112 صباحا (0512 بتوقيت جرينتش) يوم 25 نيسان/أبريل.

وسيكون ثلاثة رواد فضاء على متن محطة الفضاء الدولية وهم رائد الفضاء في ناسا كريس كاسيدي، الذي تولى قيادة المحطة، ورائدا الفضاء أناتولي إيفانيشين وإيفان فاجنر، على استعداد للمساعدة في وصولها.

يتم استخدام إطلاق "بروجرس 75" أيضًا في حملة تذكارية خاصة للاحتفال بالذكرى 75 لنهاية الحرب العالمية الثانية.

وقالت ناسا إنه من المتوقع أن تظل بروجرس 75 في محطة الفضاء الدولية لمدة سبعة أشهر، وتغادر متجهة إلى الأرض في ديسمبر .