عبدالحميد جودة السحار، مفكر مصري عاصر كبار الأسماء في مجال الفكر والأدب والفلسفة، وتأثر بالراحل عباس محمود العقار، وهو من ضمن مفكري هذه المرحلة الحديثة للأدباء في تاريخ مصر، من أمثال محمد مصطفى المراغي، ومصطفى عبدالرزاق وعبدالحليم محمود، وتكمن أهميته ككاتب في كون تنوع إسهامته الإبداعية، في مجال القصة القصيرة والكتابات الإسلامية وأيضاً الكتابة للسينما.

ولد السحار في 25 أبريل عام 1913، ليحصل علي بكالوريوس تجارة من جامعة فؤاد الأول عام 1937، وبدأ سيرته الأدبية مثل بعض من أبناء جيله بكتابة القصة القصيرة من خلال مجلتين بارزتين هما "الرسالة" الصادرة عن المفكر أحمد حسن الزيات، و"الثقافة " الصادرة عن أحمد أمين.

وفي ذكرى ميلاد السحار، الذي اشتهر كونه كاتباً لبعض الأعمال السينمائية الشهيرة التي اتسمت بالطابع الاجتماعي الأسري، مثل مراتي مدير عام، وأم العروسة والحفيد، نتعرض لشخصية السحار الأدبية في مجال الفكر الإسلامي، والتجديد.

وفي موسوعة أعلام المجددين في الإسلام بجزءها الثالث، أفرد الباحث سامح كريم، فصلاً خاصة بالسحار كونه أحد المفكرين المجددين في المجال الإسلامي، وأرجع الباحث ذلك لما قدمه من كتب وكتابات ذات تناول خاص هو بعينه التناول القصصي، حيث جعل المادة الإسلامية الموجودة في بطون الكتب القديمة، إلى جانب أنه كان يقدم الصورة الحقيقية للإسلام بأسلوب يقبله الشاب المعاصر.

كتب السحار ما يقرب من 40 كتابًا في الإسلام، أبرزها الـ20 كتابًا التي تضمنها مؤلفه "محمد رسول الله"، و"أبو ذر الغفاري" و"بلال مؤذن الرسول"، وغيرها من الكتب، التي قد تأثر في أسلوب تناوله فيها بمن سبقه في الكتابة الإسلامية في مقدمتهم طه حسين.

كما أن للسحار اجتهادات مختلفة في مجال التفكير الإسلامية، مثل ما كتبه عن الخلاف بين ما جاء في القرآن وما جاء في التوراة حول إبراهيم عليه السلام.

ولم يقتصر فكر السحار على الموضوعات المتعلقة بالفكر الإسلامي، بل بلغ تأثره بالمنهج الإسلامي في التناول نلمحه فيما كتب من أدب، ومن نماذج ما كتبه "أحمس بطل الاستقلال"، وقال السحار عن ذلك: "أحسست أن التراث الإسلامي والثقافة العربية والإسلامية تمثلان شيئاً مهماً وجوهرياً داخل حلقات التطور الفكري لمصر عبر العصور، وأنه لا يمكن تطوير الأدب وتطور الثقافة المصرية دون العودة إلى استلهام هذا التراث وتحقيقه على المستويين الفكري والفني.

وعن هذا الإنتاج الأدبي المتعلق بالمنهج الإسلامي، تحدث الدكتور كمال سعد خليفة، في كتابه "الشخصية الإسلامية في الرواية المصرية الحديثة"، وقال إن السحار كان مدفوعا نحو التاريخ الإسلامي لما يتميز به من ثراء وجلال، ووعيه بأهمية إيقاظ مشاعر الأمة وإثارة ذاكرتها التي تكاثرت عليها مقومات التخلف.

ومن خلال هذا المنطق الواعي لدى السحار بمقومات حضارته، اتجه إلى سيرة النبي وما يلحق بها من سير أصحابه، فعرضها عرضاً أميناً معملاً خياله المبدع ليختار ما يفيده في طرح موضوعاته، وكانت الحقيقة التاريخية هي الركيزة الأساسية التي ينطلق منها بناؤه القصصي.

وقال خليفة إن رؤية السحار للتاريخ الإسلامي كانت تنطلق من الإجلال والتقديس، وتعامل معاها بيقين وصدق، ووصفه بأنه ذو أسلوب أدبي مرهف وجذاب مثير للعواطف ومحفز نحو هدف ديني، وهو الاقتداء بهذه النماذج.

ويعبر السحار عن تناوله لهذه المواضيع والنماذج قائلاً: "كتبت العديد من الأعمال القصصية، بعد محاولة هضم هذه الألوان من الثقافة التي لم تشارك فقط في تطوير ثقافة وفكر المنطقة بل كان لها آثارها البعيدة في تطوير الثقافة الإنسانية العالمية بشكل عام"، ويؤكد الدكتور صفوت أحمد زيد في كتابه "التيار الإسلامي في أدب السحار"، على سيادة هذا الفكر في كل كتابات الراحل سواء الإسلامية أو جميع ما كتب.