«المستقبل للتنمية العمرانية»: اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ شبكة المرافق والبنية التحتية بـ«مستقبل سيتى»

عقد المهندس عصام ناصف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل للتنمية العمرانية – المالك والمطور العام لمشروع مستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة ــ اجتماعا مطولا بموقع المشروع مع إدارة المشروعات لمتابعة الشركات المسند لها تنفيذ أعمال شبكة المرافق والبنية التحتية بالمشروع لدفع العمل بجميع الوسائل بمعدلات أقرب إلى الصورة الطبيعية، والانتهاء من تنفيذ أعمال شبكة المرافق والبنية التحتية بالمرحلة الأولى وفقا للبرامج الزمنية المقررة، والتأكد من التزام كل مواقع الأعمال بالمدينة بالإجراءات الاحترازية ومدى الالتزام بمعايير السلامة حفاظا على صحة وسلامة العاملين فى مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأكد ناصف أن هذا الاجتماع يعقد بصورة دورية لعرض جميع المستجدات والمتغيرات التى قد تطرأ فى الالتزام بالبرامج الزمنية فى تنفيذ المشروعات بمستقبل سيتى والتى ستبدأ بالحى الأول من المرحلة الأولى المقدر مساحته 500 فدان والتى تضم مشروعات جرين سكوير ولافينير التى يقوم بتطويرها شركة الأهلى صبور للتنمية العقارية، ومشروع زيزينيا المستقبل التى تقوم بتطويره شركة أرضك للتطوير العقارى، وجزء من مشروع نيوبوليس التى تقوم بتطويره شركة وادى دجلة للتنمية العقارية.

مضيفا أنه جار حاليا تنفيذ البوابة الرئيسية للمدينة على مدخل الطريق الدائرى الأوسطى، وكذلك تم إنهاء إجراءات التعاقد على تنفيذ المبنى الإدارى ومبنى إدارة خدمات المدينة S1.

وأعرب ناصف عن ثقته فى قدرة الدولة المصرية على تجاوز الأزمة الحالية التى تواجهها جميع القطاعات الاقتصادية والاحتفاظ بالمؤشرات الإيجابية الكبيرة التى حققتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية.