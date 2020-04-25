بعد صدور دراسة علمية تشير إلى أن النيكوتين يحمي من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ زاد السحب على منتجات النيكوتين في فرنسا، ما دعا الحكومة لاتخاذ خطوات لتنظيم بيع منتجات النيكوتين، بقصر بيع منتجات السحب القائمة على النيكوتين على الصيدليات، وتعليق بيعها على الإنترنت، بحسب محطة "بي.إف.إم" التليفزيونية الفرنسية.

وصدر القرار الفرنسي في الجريدة الرسمية، على أن "بيع المنتجات التي تحتوي على النيكوتين والمستخدمة في علاج إدمان التبغ أصبح الآن محدودًا بعدد الصناديق اللازمة للعلاج الذي يستمر لمدة شهر واحد، حتى 11 مايو، هو تاريخ بداية إلغاء تدابير الاحتواء، كما أن بيع المنتجات القائمة على النيكوتين معلقة على الإنترنت".

ودعا المدير العام للصحة الفرنسية، جيروم سالومون، الفرنسيين أيضًا إلى عدم استخدام لصقة النيكوتين إذا لم يكونوا هم أنفسهم مدخنين، وقال: "أولئك الذين لا يدخنون يجب ألا يستخدموه على الإطلاق، لأن هناك العديد من الآثار الجانبية: التقيؤ، والضيق، والإدمان".

وكان باحثون يعملون بمستشفى "لابتيي سال بتريير" في باريس، برفقة مختص في علم البيولوجيا العصبية وعضو في أكاديمية العلوم الفرنسية جان بيير شانجو، قد أطلقوا دراسة علمية لمعرفة الآثار الإيجابية المحتملة لمادة النيكوتين في التصدي لفيروس (كوفيد-19).

وتوصل فريق من الباحثين في مستشفى "لابتيي سال بتريير" بباريس، إلى فرضية أن مادة النيكوتين يمكن أن تحمي من الإصابة بفيروس كورونا، وتم إطلاق هذه التجربة العلمية بعدما كشفت دراسة أجراها المستشفى الباريسي أن المدخنين هم أقل عرضة لفيروس كورونا مقارنة بغير المدخنين.

وتوصلت الدراسة التي نشرتها "مستشفيات باريس"، إلى نتائج وصفت بـ"المذهلة"، إذ أظهرت أن الناس الذين يدخنون كثيرا، مثل المعتقلين والمرضى العقليين، لم يصابوا بشكل كبير بوباء (كوفيد-19)، ما قد يعني بأن التدخين يحمي من الإصابة بفيروس كورونا.

وقد أجريت هذه الدراسة على 500 شخص أصيبوا بعدوى (كوفيد-19)، 350 منهم نقلوا إلى المستشفى وظلوا هناك عدة أيام في حين تمت معالجة 150 آخرين عبر استشارات طبية بدون أن يقضوا أياما في المستشفى.

وينتظر القائمون على الدراسة، الضوء الأخضر من قبل وزير الصحة الفرنسي أولفييه فيران، ومدير الصحة في نفس الوزارة جيروم سالومون، لإطلاق تجربتهم.