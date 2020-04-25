بمناسبة الذكرى السنوية الـ404 على رحيل أديب إسبانيا الإشهر ميجل دي ثربانتيس، نظمت سفارة إسبانيا بالتعاون مع القسم الإعلامي والقسم الثقافي، فعالية احتفالية بقراءة لمقاطع من روايته "دون كيخوتة" ذائعة الصيت على مستوى العالم، باللغتين العربية والإسبانية بمشاركة وكالة الأنباء الإسبانية (إفي) ومؤسسات الأهرام والشروق واليوم السابع الصحفية المصرية.

وجرت العادة بالاحتفال بمئوية ثربانتيس بقراءة مقاطع من روايته المترجمة لمعظم لغات العالم المعروفة في يوم ذكراه التي تحل في الثاني والعشرين من أبريل، ولكن هذا العام نظرا للظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب تفشي وباء الكوفيد-19، ستقام احتفالية قراءة دون كيخوتة افتراضيا حفاظا على هذا الطقس الثقافي الإسباني العالمي.

ومن المعروف أن رواية ثربانتيس تدور حول شخصية بطلها دون كيخوتة الذي طاش صوابه من كثرة قراءة كتب عن أدب الفروسية الخيالي فقرر الخروج إلى العالم لإقامة العدل ونصرة المظلومين في العالم، وهو ما دفع به إلى مغامرات طريفة، حيث صور له خياله المعتل أن طواحين الهواء جن ومردة يخطفون الأميرات ويعذبون الأبرياء ومن واجبه محاربتهم وتخليص العالم من شرهم، وغيرها من مواقف طريفة بدافع حسن النية ونبل الفروسية.