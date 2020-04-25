محافظ سوهاج: إزالة 146 حالة تعد ومخالفات بناء خلال 7 أيام

أعلن طارق الفقي محافظ سوهاج، إزالة 146 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومخالفات البناء، خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة الأسبوع الماضي.

وأوضح محافظ سوهاج أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، أزالت 39 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بمساحة 14 قيراطا و16 سهما، وذلك خلال حملة مكبرة في بندر جرجا، ومجلس قروى البربا، و المجابرة، والعوامر بحري، وبيت علام.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة منها 4 حالات بالظهير الصحراوي لقرية بني منصور والسلماني بمساحة 12 فدان، وإزالة حالتين تعد بقرية بر خيل بمساحة 2.5 قيراط، وإزالة 3 حالات ببرديس وقرية الساحل بحري، وقرية الإصلاح، وإزالة حالة بمدينة البلينا بمساحة 308 أمتار بناء بدون ترخيص، بالإضافة إلى إزالة حالة بمساحة حولى 2 قيراط بقرية الساحل قبلى، وحالة بمساحة فدان فى قرية الغابات، وإزالة فورية لعدد 4 حالات بمساحة حولى 5 قيراط بقرية الإصلاح التابعة لقرية بنى حميل، وإزالة فورية لحالة تعدي بمساحة حولى 3 قيراط بقرية السمطا.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، إزالة 16 حالة تعد على أرض زراعية بنجع مناع بقرية بلصفورة على مساحة 12قيراطا و6 أسهم، وإزالة 15 حالة تعد على أراضي زراعية بمساحة 15 قيراطا بقرية جزيرة شندويل، بالإضافة إلى إزالة 10 حالات تعديط على أرض زراعية بقرى ادفا وأولاد عزاز على مساحة تسعة قراريط، وإزالة 3 حالات تعد منها تعد على أرض أملاك الدولة بمساحة 3280 مترا، وحالتين تعد على أراضي زراعية على مساحة 2 قيراط بقرية أولاد عزاز التابعة لمركز ومدينة سوهاج، وإزالة 4 حالات تعد بقرية الحمادية على مساحة فدان.

وفي مركز ومدينة دار السلام، نفذت حملة إزالة فورية لشدة خشبية في المهد بالدور الثاني علوى بقرية عزبة رضوان على مساحة 72 مترا، وفي مركز ومدينة ساقلتة نفذت حملة إزالة لـ3 حالات تعد على الأراضي الزارعية بقرية سفلاق، وضبط ومصادرة كميات من البلوك الأبيض بمخازن تشوين معدة للبيع، وفي جهينة تم ضبط جرار زراعي محمل بالطوب الأبيض، البلوك بطريق مستشفى الحميات بمدينة جهينة، وتم مصادرة الكمية، كما تمت إزالة فورية بمركز ومدينة طما لمبنى مخالف للقانون على مساحه 60متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبمركز ومدينة المراغة، تمت إزالة حالتين تعد بالبناء على أرض زراعية بقرية البهاليل على مساحة ١٣٠ مترا، وتم رصد حالة واحدة بزمام قرية عرابة أبوعزيز تعد بالبناء على أرض زراعية على مساحة ٤٠٠ متر ، بإجمالي ٥٣٠ مترا، كما تم رصد حالتين بزمام قرية شندويل، والشيخ يوسف تعد بالبناء على أرض زراعية، على مساحة ١٧٥ مترا، ورصد حالتين بزمام قرية نجع أبوعوض، وقرية بهتا بناء على أرض املاك دولة على مساحة ٢٣١ مترا، ورصد حالتين بزمام قرية بناويط على مساحة ١٧٥ مترا، وحالة بمساحة ١٤٠ متر ا، وأخرى بمساحة ٣٥ مترا بقرية بناويط، وفزارة، وإزالة 4 حالات بقرية الغريزات، عرابة ابوعزيز على مساحة 3 قيراط، و18 سهما، تعديات على الأراضى الزراعية.

وأشار المحافظ إلى أنه في مركز ومدينة طهطا تم تنفيذ 3 حالات إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بناحية بنهو على مساحة 2 قيراط، وضبط جرار محمل بالطوب الأبيض والتحفظ عليه، وتنفيذ 3 حالات إزالة تعديات على الأراضى الزراعية على مساحة 3 قراريط و2 سهم، وتم تنفيذ 7 حالات إزالة تعديات تابعة لحماية النيل على مساحة حوالى 700 متر بالصوامعة، بالإضافة إلى إزالة حالتين لأسوار بلوك بمجلس قروى شطورة على مساحة قيراط و 10 أسهم.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، حملة إزالة فورية وفك شدة خشبية بناحية حوض الرزقة البحرية بالمدينة لدور رابع علوى بأحد العقارات وتمت مصادرة المواد المستخدمة فى المخالفة، وتم تنفيذ الإزالة على مساحة 100 متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، كما تمت إزالة 7 حالات تعد على ارض زراعية بمساحة 4 قيراط و12 سهما بناحية الديابات التابعة لقرية الحواويش.

وقامت الوحدة المحلية لحي الكوثر بالإزالة الفورية للتعديات على أملاك الدولة والتدخل السريع لإزالة التعد على مساحة ٣٠ مترا، وإقامة مباني من الطوب الأبيض والأسمنت على أملاك الدولة.