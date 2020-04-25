إعادة فرض حظر التجول الكامل في سريلانكا بسبب زيادة الإصابات بكورونا

أعادت سريلانكا، اليوم السبت، فرض حظر التجول على مدار 24 ساعة في جميع أنحاء البلاد بعد زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية أن سريلانكا سجلت أمس، 46 إصابة بكورونا في عدد هو الأعلى خلال يوم واحد، مما رفع إجمالي الإصابات في الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، إلى 420، منها 7 وفيات.

وكانت سريلانكا تخضع لحظر تجوال على مدار 24 ساعة منذ 20 مارس الماضي، لكنها قررت، يوم الاثنين الماضي، رفعا جزئيا للحظر خلال ساعات النهار في أكثر من ثلثي البلاد، مرجعة السبب إلى أنها تمكنت من احتواء الفيروس، إلا أنها أعادت اليوم فرض الحظر الكامل مرة أخرى.