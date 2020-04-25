ارتفاع وفيات فيروس كورونا في كندا إلى 2197

علنت وكالة الصحة العامة الكندية اليوم أن العدد الإجمالي للوفيات في كندا بسبب فيروس كورونا المستجد / كوفيد- 19/ ارتفع إلى 2197 حالة وفاة.

و ذكرت الوكالة في بيان لها أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 42750 مصابا مقارنة بـ 40824 ألف مصاب حتى أمس.