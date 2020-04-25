 ارتفاع وفيات فيروس كورونا في كندا إلى 2197 - بوابة الشروق
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ارتفاع وفيات فيروس كورونا في كندا إلى 2197


نشر فى : السبت 25 أبريل 2020 - 3:52 ص | آخر تحديث : السبت 25 أبريل 2020 - 3:52 ص

علنت وكالة الصحة العامة الكندية اليوم أن العدد الإجمالي للوفيات في كندا بسبب فيروس كورونا المستجد / كوفيد- 19/ ارتفع إلى 2197 حالة وفاة.

و ذكرت الوكالة في بيان لها أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 42750 مصابا مقارنة بـ 40824 ألف مصاب حتى أمس.


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