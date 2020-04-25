توفيق الحكيم يكتب عن: «المرأة فى شباب النبى»

لم يروِ لنا التاريخ أن «النبى العربى» عرف امرأة أو تحرك قلبه لامرأة، قبل خديجة؛ فلقد كانت حياته حتى الخامسة والعشرين، حياة الشاب الهادئ البعيد على النساء، العاكف على عمله، يرعى الغنم فى الفلاة ويلجأ إلى التأمل العميق، فلم يكن للهوى والمرأة حتى ذلك الوقت مكان من اهتمامه أو تفكيره.. كل ما ورد مع ذلك من أخبار لهو الشباب أنه قال ذات ليلة لفتى من «قريش» كان معه بأعلى مكة يرعيان غنم أهلهما: «أبصر لى غنمى هذه الليلة، حتى أسمر بمكة كما يسمر الفتيان!.».، ثم خرج، فلما جاء أدنى دار من دور مكة سمع غناء وصوت دفوف ومزامير، فجلس يلهو بذلك الصوت حتى غلبه النعاس فنام مكانه ولم يوقظه إلا مس الشمس، ورجع!.. فسأله صاحبه: «ما فعلت..؟» فأخبره بما كان!.. وكان هذا شأنه فى كل ليلة من مثل هذه الليالى!

كانت العفة المطلقة إذن هى صفته الغالبة وقتئذ، وكان الحلم والصبر والتواضع مما يميزه عن بقية الشبان، وهو ما جعل قومه يسمونه «الأمين».

ما الذى كان يشغل رأس محمد فى تلك السن، ما دام اللهو والمرأة لا محل لهما عنده؟.. أتراه كان يحس فى قرارة نفسه بمصيره العظيم؟.. نعم، إن هذا الفتى قد شب فى عصر شاعت فى جوه كهرباء غريبة مشحونة بالأساطير والتنبؤات، عن قرب ظهور نبى من العرب اسمه محمد، وكان مصدر هذا النبأ اليهود ــ أهل الكتاب ــ والكهان، حتى لقد سارع من بلغه ذلك من العرب، فسمى ولده «محمدا» طمعا فى النبوة!.. فهذا الجو الذى نشأ فيه الصبى محمد والاسم الذى حمله والشائعات التى أحاطت به عن ذلك النبى الموعود، كل هذا كان كافيا من غير شك فى أن يبعثه على التفكير فى هذا الأمر منذ الصغر ولعله طمع، فى أن يكون هو النبى الجديد.. ولعل هذه الفكرة تملكت كيانه وطغت على كل شبابه، فلم تتسع حياته فى ذلك لوقت لشىء آخر.

لقد كان هذا غالبا شأن أغلب الذين انتظرتهم أقدار العظام، وتملكتهم منذ شبابهم مثل عليا وأحلام، عمرت كل أعوام شبابهم، وحلت فيها محل اللهو والمرح.. وإن كل شاب يعيش مع شبح امرأة جميلة، إلا الشاب الموعود برسالة عظمى، فهو يعيش دائما مع شبح المجد المنتظر!

لعل هذا يفسر لنا بعض الشىء حياة الفتى محمد، حتى الوقت الذى لقى فيه أول امرأة أحبها: «خديجة».

وإنا لو تأملنا الأمر مليا لتبين لنا أنه لم يكن البادئ بالحب!.. كل شىء يدل على أن الزواج لم يخطر له على بال، والزوجة والمرأة آخر ما كان يفكر فيهما وقتئذ، فلقد كان يسير فى طريق تأملاته الداخلية وأحلامه العليا، وكأنه لا يمشى على هذه الأرض، على أن لحظته خديجة ذات يوم، ولمست كتفه فأفاق قليلا، ورفع عينيه إليها.. نعم إنها هى التى كانت ترقبه منذ زمن.. وإن لشعورها نحوه جذورا ممتدة فى أغوار قلبها، امتداد عرق الذهب فى المنجم العميق!

ما مبدأ هذا الشعور؟.. لعله ذلك اليوم الذى احتفلت فى نساء قريش بعيد لهن، وكانت خديجة بينهن، عند وثن من الأوثان، فبرز لهن أحد اليهود مناديا بأعلى صوته:

«يا نساء تيماء.. إنه سيكون فى بلدكن نبى يقال له «محمد»، فأيما امرأة استطاعت أن تكون له زوجا فلتفعل».

فقذفته النساء بالحجارة، وقبحنه وأغلظن له، إلا خديجة فإنها أطرقت وكأن شيئا وقع فى نفسها من كلامه، ثم حدث بعد ذلك أن خديجة وقد كانت ذات مال كثير وتجارة تبعث بها إلى الشام، وتستأجر من أجلها الرجال ــ أرسلت الشاب «محمدا» فى تجارتها وضاعفت له الأجر، فعاد رابحا ضعف ما كانت تربح التجارة على يد غيره؛ لأمانته واجتهاده.. وقص عليها عندئذ غلامها «ميسرة» وقد رافق «محمدا» فى رحلته ــ ما رآه من الشاب المستقيم الأمين.

ولعله أخبرها فيما أخبر أن أحد الرهبان قابله، وأنهما تذاكرا مليا فى أمر النبى الموعود المسمى «محمدا».. كل هذا مع ما تشبعت به الأذهان من أساطير النبوة المنتظرة قد ألقى فى روع خديجة أنها أمام شاب لا يبعد أن يكون هو النبى الموعود.. فإذا ضفنا إلى كل هذا أن محمدا كان فتى فى الخامسة والعشرين كريم الخلق جميل المنظر.. وأن خديجة كانت امرأة فى الأربعين أدركنا أن مثلها كان لا بد أن يحب مثله!.. وهل يمكن أن نسمى هذا الشعور باسم آخر غير «الحب».. ذلك الذى يدفع امرأة ذات شرف وثروة أن تبدأ هى الخطوة الأولى نحو فتى فقير يتيم؟.. هى التى قد تقدم إليها أكرم رجال قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا، طلبوها وبذلوا الأموال، فلم تلتفت إليهم وأرسلت تابعتها «نفيسة» فى خفاء إلى الشاب «محمد» تعرض عليه يدها!

منبع الحب إذن كان قلب خديجة.. ولقد كان هذا الحب ساميا قويا عظيما فاستطاع أن يفتح قلب محمد، وأن يملأه تلك الأعوام التى عاشتها خديجة بل إن هذا الحب لم ينطفئ بموت خديجة، ولقد ظل مكانها من قلبه قائما دائما، لم تستطع قط امرأة أن تزاحمها فيه.. هذا هو حب محمد الأول.. وتلك ناحية من نواحى الفضل المجهولة لم يذكرها الناس كثيرا لخديجة بما هى أهله من التكريم والتمجيد: أنها أول امرأة علمت محمد الحب.