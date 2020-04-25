خالد إسماعيل: أرفض فكرة إلغاء الموسم

أكد خالد إسماعيل لاعب المنتخب الإماراتي السابق على رفضه لفكرة إلغاء الموسم الحالي المتوقف حاليا بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

وقال إسماعيل في مقابلة مع صحيفة "البيان" الإماراتية :" لا أؤيد فكرة إلغاء الدوري، بهذه الطريقة سنظلم الفرق التي اجتهدت وثابرت طيلة شهور، وهي تستحق أن تنهي جهودها بلقب أو مركز يليق بها".

وعن قرار تخفيض رواتب اللاعبين بنسبة 40 في المئة، وهل هو مؤيد لهذا القرار أم لا، قال إسماعيل إنه قرار سليم وسيساعد الأندية على تجاوز الصعوبات المالية والتداعيات الاقتصادية التي خلفتها أزمة كورونا.

قال :"يجب أن يتقبل اللاعبون القرار برحابة صدر، القرار عادل لأن النشاط متوقف، لو كان الأمر بيدي لقمت بخفض الرواتب إلى النصف، الأزمة عالمية ويتوجب على اللاعبين أن يتحملوا جزء من الخسائر. أم هل يريدون أن يكونوا الطرف المستفيد من الأزمة؟ على أي أساس أعطيك راتباً كاملاً؟"

وأكد خالد إسماعيل أنه من المفترض أن تكون أزمة كورونا مرحلة جديدة لإعادة بناء منظومة كرة القدم وخاصة من ناحية تخفيض عقود اللاعبين إلى مستويات منطقية تتماشى مع قدراتهم الحقيقية.