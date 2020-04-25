«مسام»: إتلاف 2360 لغما حوثيا في محافظة تعز اليمنية

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، إتلاف 2360 لغما وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية المخا التابعة لمحافظة تعز.

وقال أسامة القصيبي مدير المكتب الإعلامي لـ"مسام" وفقا لقناة "العربية" الإخبارية"، اليوم السبت، إن "عملية الإتلاف شملت 1020 لغما مضادا للدبابات، و500 قذيفة غير منفجرة، و590 فيوز منوع بالإضافة إلى 150 عبوة ناسفة، و100 لغم مضاد للأفراد".

وأضاف القصيبي أن "العملية التي نفذها الفريق رقم 30 الخاص بجمع القذائف تُعد العملية رقم 17 في الساحل الغربي ليصل إجمالي عمليات الإتلاف التي نفذها المشروع إلى 61 عملية إتلاف وتفجير في اليمن".

وأشار إلى أن "مساحة الأراضي التي تم تطهيرها منذ انطلاق المشروع في منتصف 2018 بلغت 9.917.384 متر مربع، وإجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع في 2018، حتى منتصف أبريل الجاري بلغ 161238 لغما، وذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة، زرعتها المليشيا الحوثية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة.