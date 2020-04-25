الكشف عن كواليس محاولة ريال مدريد لضم نيمار في 2019

كشف فاجنر ريبيرو، الوكيل السابق لأعمال نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان، محاولات فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، المستميتة من أجل ضم البرازيلي لصفوف الميرينجي.

نقلت صحيفة «موندو ديبورتيفو» تصريحات وكيل نيمار حول مفاوضاته مع فلورنتينو بيريز، من أجل انتقال نيمار للريال، حيث أكد:" لقد ذهبت لمدريد مرات عديدة، لأن فلورنتينو كان يحلم بالحصول على نيمار، في العام الماضي كنت معه في مكتبه، في مايو، وأخبرني أنه لا يزال يحتفظ بحلم التعاقد مع نيمار".

وأوضح ريبيرو:" لكن نيمار كان واضحًا بشأن رغبته في العودة لبرشلونة، لقد كان هدفه الرئيسي الذي يحتفظ به، حتى أنه تحدث مع أشخاص من برشلونة برغبته في استئجار منزل هناك بالفعل الصيف الماضي".

وواصل:" مع اقتراب الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، وصل نيمار إلى حالة نهائية برغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان، ولم يفتح الباب بالكامل أمام برشلونة، وصل ذلك إلى ريال مدريد، الذي حاول استغلال تلك الشكوك وإغراء نيمار بالانضمام لقلعة سنتياجو برنابيو، وقد فعل ذلك من خلال اثنين من الوكلاء هما ريبيرو وبيني زهافي".

وأشار:" تحدث فلورنتينو بيريز في صمت مع ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، والدليل على ذلك هو عملية تبادل حراس المرمى بين كلا الطرفين، كيلور نافاس وألفونس أريولا".

أعطى ريبيرو الرسالة لنيمار، ولكن البرازيلي فضل البقاء في باريس سان جيرمان لموسم آخر، حيث تم إخباره من قبل برشلونة أن عليه الانتظار عام آخر، لقد كان وعد برشلونة هو السبب في إقناعه بالانتظار لموسم آخر، حتى يتمكن من تحقيق حلمه والعودة مجددًا لقلعة الكامب نو.