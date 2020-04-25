«مصر أرض الأنبياء» وثيقة للتاريخ.. وبلدنا محروسة ببركة الرسل والأولياء وآل البيت

ظهورى مع الدكتور على جمعة أكسبنى شهرة.. وشعرت بالتيه ثلاث سنوات لتوقفى عن تقديم «والله أعلم»

غادرت «الحرة» لأنى لم أجد صدى لما أقدمه فى الشارع.. وخلافتى لإعلامية بحجم لميس الحديدى مسئولية كبيرة

مؤتمرات الشباب منحت جيلنا فرصة عظيمة.. وتعاقب الأجيال سنة المهنة والحياة

بين جدران ماسبيرو، كانت بداية الإعلامى عمرو خليل، فى قناة النيل للأخبار، قارئا للنشرة، ومراسلا، فى حرب العراق، وفلسطين، والسودان، وجنوب السودان، قبل أن ينتقل عام 2009 للعمل بقناة الحرة الأمريكية لمدة 5 سنوات، قدم خلالها برنامج «اليوم».

رحلة عمرو خليل المهنية التى بدأت قبل 20 عاما، كانت النقطة الفاصلة فيها، تقديمه للبرنامج الدينى «والله أعلم» مع الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق، الذى كان له انعكاس عليه وعلى مستقبله المهنى.

فى هذا الحوار يتحدث عمرو خليل عن تجربته الجديدة «مصر أرض الأنبياء»، وسر ارتباطه بالدكتور على جمعة، كما يمتد الحديث لبرنامجه «من مصر»، ودور مؤتمرات الشباب فى حصول شباب المذيعين على الفرصة.

يقول عمرو خليل: «تجربة مفيدة» هو أقل وصف يمكن إطلاقه على «مصر أرض الأنبياء» من وجهة نظرى، فالبرنامج يتطرق لمعلومات أنا شخصيا تعرفت عليها لأول مرة خلال الحلقات الممتدة، عن أنبياء الله الذين باركوا أرض مصر، وربما كانوا سببا مباشرا فى حماية الله لهذا البلد الطيب وحفظه، فمن يشاهد البرنامج، سيعرف أن بلدنا محروس ببركة هؤلاء الأنبياء والأولياء وآل البيت والصحابة الذين جاءوا إليها، وعاشوا فيها.

وأهمية هذا البرنامج تتمثل، فى أنه سيظل وثيقة للتاريخ، يعود اليها كل من يريد معرفة حكاية أنبياء الله على أرض مصر، ويميزه، أن قصص هؤلاء الأنبياء لم تقدم من قبل بهذه التفاصيل، وهذا التسلل الزمنى، ونتمنى أن يحقق النجاح والإفادة على المستوى الجماهيرى، والعلمى.

< من هم الأنبياء الذين يتناولهم البرنامج؟

ــ البرنامج يرصد، رحلة أكثر من 10 أنبياء، ارتبطوا بمصر، سواء بالعيش على أرضها، أو بالمرور عليها، منهم المعروفون لنا، وقصصهم ذكرت فى القرآن الكريم، مثل موسى، وهارون، ويوسف، ويعقوب، وإدريس، وعيسى، ومنهم غير المعروف درجة ارتباطه بمصر، مثل إبراهيم ولوط ويوشع بن نون، وخاتم الأنبياء محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام.

ويعتمد هذا البرنامج على روايات علمية وشعبية، تم توثيقها، ومراجعتها، ويعرضها علينا بطريقة شيقة تجذب الكبار والأطفال، فضيلة الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

< لماذا تحرص على تقديم برامج الدكتور على جمعة الدينية على الرغم من أن خلفيتك الإعلامية هى إذاعة الأخبار؟

ــ عندما انتقلت من قناة الحرة إلى قناة CBC، كانت مفاجئة لى أن يختارنى الإعلامى محمد هانى، رئيس الشبكة حينها، لأقدم «والله أعلم» مع الشيخ على جمعة، لأننى منذ اللحظة الأولى لظهورى على الشاشة، كنت مذيعا لبرامج إخبارية وسياسية ولم أكن مذيع برامج دينية.

ولأننى أحب الدكتور على جمعة بشكل شخصى حتى قبل أن ألتقيه، لم أكن أصدق نفسى عندما أتيحت لى فرصة العمل معه فى 2014، ولكن فى نفس الوقت، تخوفت من عدم القدرة على تقديم برنامج دينى، فأنا لست متخصصا، كما أن الدكتور على جمعة، علمه واسع، وله هيبة كبيرة جدا عندما تلتقيه، ولكن بمرور الوقت، وجدته يعاملنى بلطف وحب شديد، فازددت قربا منه، وتعلمت منه الكثير خلال هذه الفترة.

< ولكن ألم تخش من تصنيفك كمذيع لبرامج دينية ويؤثر ذلك على مستقبلك كمقدم للبرامج الإخبارية؟

ــ هذا بالفعل ما كنت أخشاه، فأثناء تقديمى لبرنامج «والله أعلم» هناك أكثر من شخص بالفعل قال لى إن تقديم هذا البرنامج سيصنفك كمذيع للبرامج الدينية، وسيغلق أمامك فرصا، وفى ذلك تهديد لمستقبلك المهنى كمذيع إخبارى، لأن شهرتك حاليا أصبحت مذيعا دينيا.

والحقيقة أننى وجدت فى كلامهم جزءا من الحقيقة، لأننى منذ عام 2000 تقريبا، أعمل مذيعا إخباريا، قمت بتغطية حرب العراق، وسافرت عامين للأراضى الفلسطينية المحتلة، وكذلك إلى السودان وجنوب السودان، وعلمت مندوبا للنيل الأخبار فى الجامعة العربية ووزارة الخارجية، ورئاسة الجمهورية فى عهد الرئيس حسنى مبارك، كما أننى بالأساس قارئ نشرة قبل أن أكون مذيعا حواريا، وبالتالى كان لدى طموح مشروع أن أتحقق وأنجح فى هذا المجال، ولم أكن أرى أن ذلك يتعارض مع تقديم برنامج دينى.

ولأنى أحب الدكتور على جمعة، حاولت خلال فترة علمى الأولى فى قناة CBC أن أشبع رغبتى بتقديم برنامج إخبارى سياسى بالتوازى مع البرنامج الدينى «والله أعلم»، ولكن هذا لم يكن متاحا لأسباب لا أريد الخوض فيها، وبالتالى عندما جاء عرض من قنوات DMC لتقديم برنامج «توك شو» إخبارى، قررت الرحيل، ولم أدرك أن هذا القرار كان خطأ إلا بعد أن ابتعدت لفترة.

< هل رأيته خطأ لعدم ظهورك على الشاشة عامين ونصف تقريبا بعد مغادرته؟

ــ أجاب ضاحكا: يبدو أنها كانت عقوبة إلهية لمغادرتى العمل برنامج «والله أعلم».

وتابع قائلا: الحقيقة أننى شعرت بحزن شديد جدا، بعد توقفى عن تقديم البرنامج، بل أعترف أننى كنت تائها خلال الثلاثة سنوات منذ 2016 وحتى 2019، وما لا يعرفه الكثيرون، أننى خلال هذه الفترة كنت أقوم بزيارة الدكتور على جمعة فى منزله بشكل مستمر، لأنى كنت فى حاجه دائما لرؤيته والقرب منه، فهو له تأثير كبير على نفسيا ووجدانيا، كما لا أستطيع أن أنكر، أنه له فضل كبير على، وكان سببا فى زيادة شهرتى بالشارع، وتأكدت من ذلك بعد مغادرتى «والله أعلم»، فكانت الناس تقابلنى فى الشارع وتسألنى لماذا تركت البرنامج.

ولذلك عندما أسند إلى تقديم برنامج «اليوم» على شاشة DMC العامة، قررت أن تكون أول حلقاتى مع الدكتور على جمعة، وعندما عدت إلى CBC لأقدم برنامج «من مصر» العام الماضى، طلبت من الإدارة أن يكون للدكتور على جمعة فقرة أسبوعية ثابتة، ليس لأكتسب مزيد من الشهرة، ولكن لإحساس لدى بأن هناك قيمة كبيرة جدا كانت فى حياتى، وافتقدتها على مدى ثلاثة سنوات.

والحمد لله أن هذا تحقق فى فقرة تذاع كل سبت بعنوان «مع مولانا»، التى أتشرف بأن أكون فيها ضيفا على الدكتور على جمعة.

< لماذا تركت العمل فى الإعلام الدولى لتعمل فى القنوات المحلية؟

ــ عملت فى قناة الحرة لمدة 5 سنوات تقريبا، وعلى الرغم من الخبرات الكبيرة التى اكتسبتها على المستوى المهنى، فإننى كنت أفتقد التواجد والنجاح فى الشارع المصرى، كنت أريد أن أشعر بصدى لما أقدمه فى الشارع، وهذا لم يتحقق فى «الحرة»، وبالتالى عندما عرض على الانضمام لقناة CBC وافقت بلا تردد.

< كيف ترى فرصة تقديمك لبرنامج «من مصر» خلفا لإعلامية بحجم لميس الحديدى التى كانت تقدم «هنا العاصمة» فى نفس المساحة؟

ــ أرى أن تقديمى للبرنامج الرئيسى فى قناة كبيرة مثل CBC، وخلفا لمذيعة مهمة مثل لميس الحديدى، مسئولية كبيرة.

والحمد لله، أننى أعمل فى هذه المهنة، منذ 20 عاما تقريبا، ولدى طريقتى وأسلوبى، وأثق فى قدراتى، لكن هذا لا ينفى أن أمامى تحد كبير، بأن أقدم لجمهور المحطة مستوى من الإعلام لا يقل قيمة عن الذى كانت تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، فالتحدى أن أحافظ على هذا النجاح، واحترم المشاهد وعقله بل وأخدمه بتقديم ما يليق.

< لماذا تتراجع شعبية برامج التوك شو مقارنة بما قبل 2015؟

ــ الفترة من يناير 2011 وحتى 2015 تقريبا، كان لها ظروف خاصة، فمصر مرت خلالها بثورتين، وشهدت حالة حراك سياسى غير مسبوقة فى تاريخها، وبالتالى كان الإعلام يقوم بدور كبير فى تشكيل الرأى العام وتوجيه الشارع، لذلك كانت الناس ملتفة حول المنابر الإعلامية، خصوصا ما يسمى برامج التوك شو.

الآن لم يعد لمذيع «التوك شو» هذا الدور، ولكن إذا سألتنى: هل كنت تتمنى فرصة العمل فى برنامج رئيسى فى الفترة من 2011 حتى 2015 أو الآن؟ سأختار الآن بدون تفكير، لأن الفترة الأولى كانت مهنة المذيع موجه للرأى العام وسياسى وليس إعلامى، وأنا قناعتى أن دور الإعلام هو تنوير الرأى العام وليس توجيهه.

وقناعتى الشخصية أيضا، أن الذى يلمع سريعا ينطفئ سريعا، وأنا فى مشوارى المهنى، أريد أن أتحرك بمستوى ثابت حتى إذا كانت الخطوات بطيئة فى نظر البعض.

وبالمناسبة، خلال أحداث ماسبيرو 2011، كنت لا أزال أعمل فى قناة الحرة، وأقدم برنامجى من الاستوديو الخاص بها بجوار مبنى ماسبيرو، وحينها تم اقتحام الاستوديو من عناصر الأمن، وأنا على الهواء، لكنى لم أتاجر بالواقعة، ولم أسع لاستغلال الحدث لأتحول إلى زعيم، لأن قناعتى أن استغلال الحدث ربما يمنحك نجومية وشهرة، ولكن عندما ينتهى الحدث ستفقد كل شىء.

< إلى أى مدى خدمت مؤتمرات الشباب جيلك من المذيعين ومنحته فرصة للتواجد على الساحة؟

إدارة ندوات ونقاشات بحضور ومشاركة وتفاعل رئيس الجمهورية، فرصة عظيمة لم تكن تتوافر فى عهود سابقة، فأنا على المستوى الشخصى كنت أقوم بتغطية شغل رئاسة الجمهورية فى الداخل والخارج منذ 2004 حتى 2009، وكنت قريب من عمل الرئيس المبارك، ولكن لم يكن يحدث مثل مؤتمرات الشباب.

والملاحظ أن وجود شباب على الساحة يحدث فى الدولة بشكل عام وليس فقط فى الإعلام، ويبدو أن هناك توجه بأن يكون لدينا بلد جديد، بقيادات أصغر سنا فى القطاعات المختلفة، فلأول مرة نجد هذا العدد من الوزيرات بالحكومة، ونرى وزراء ومحافظون أصغر عمرا، كما نرى شباب نواب للمحافظين ومساعدين للوزراء.

< لكن البعض يرى أن الفرصة التى حصل عليها جيلك جاءت على حساب الجيل السابق من المذيعين؟

ــ كل جيل كان يسبقه جيل ناجح، فقبل جيل الكبار الحالى، كان هناك جيل ناجح من المذيعين، منهم على سبيل المثال؛ سناء منصور، ونجوى إبراهيم، وفريدة الزمر، وحمدى قنديل، وغيرهم الكثير، جاء بعدهم جيل ثانى وثالث. هذه هى سنة الحياة، وسنة المهنة، فمن الطبيعى أن نجد فى القنوات مذيع عمره 70 عاما، وآخر فى الخمسين من عمره، وآخر فى عمر الشباب، فالطبيعى أن تجد كل الأعمار وكل الخبرات على الشاشة، لأن هذه المهنة ليست مرتبطة بالمعاش. فأنا لا أرى تعارض بين تواجد أجيال مختلفة على الشاشة، لأن هذه المهنة قائمة على تعاقب الأجيال، كل جيل يسلم الجيل التالى، ويظل لكل جيل قيمته واحترامه.