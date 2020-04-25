مسئول بمكتبة الإسكندرية: سيناء أول طريق حربي في العالم

قال علي أبو دشيش، مسئول الأنشطة الثقافية بمركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية، إن سيناء أول طريق حربي في العالم.

وأوضح أبو دشيش، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن سيناء أقدم طريق حربي في تاريخ العالم القديم، وهو الطريق الذي سارت عليه جيوش مصر عند الذهاب إلى آسيا، وسارت عليه الجيوش التي أتت عند غزوها لمصر، وسلكت أيضًا جيوش الآشوريين والفرس والإسكندر الذين غزوا مصر.

وتابع: "استغل المصريون في عصر الدولة الوسطى مناجم منطقة سرابيط الخادم بجنوب سيناء، وشيدوا بها معبد للربة حتحور في عهد سنوسرت الأول، وتركوا بها مئات النقوش واللوحات التي تحوي بجانب أسماء الملوك، أسماء رؤساء البعثات وبعض أعضائها".

وأشار إلى أن منطقة شمال سيناء شهدت نشاطًا تجاريًا محدودًا خلال الدولة القديمة والوسطى حتى تعرضت مصر إلى حكم الهكسوس، ثم أدركت أهمية حماية وتحصين الحدود الشرقية على الطريق الحربي القديم بين مصر وفلسطين المعروف باسم "طريق حورس الحربي"، وأنشأت القلاع والحصون وحفر الآبار.

وأكمل: كان طريق حورس الحربي من أهم الطرق العسكرية التي أنشئت في مصر القديمة عبر تاريخها، وتحدثت عنه الوثائق مثل أخبار الملك سيتي الأول وحملته على فلسطين، وكان الطريق يبدأ من القنطرة شرق حتى رفح ونقشت معالمه على جدران معبد الكرنك، لافتا إلى وجود النقش الشهير للمك سيتي الأول التي توضح مراسم استقباله عند قلعة ثارو "تل حبوه حاليًا".

وقال: اشتهرت سيناء "أرض الفيروز" في التاريخ المصري القديم بمناجم الفيروز والنحاس التي استخدمها المصريون في صناعه الأواني والحلي والتي تبقى شاهدًا فريدًا على هذه الحضارة التي لا تزال باقية حتى الآن، مؤكدًا أن التاريخ اختار سيناء ليسجل فيها الكثير من الذكريات والحوادث، فقد كانت الجسر الذي عبرت عليه حضارات عصور ما قبل التاريخ حتى الآن.

وأضاف أن الملك "سنفرو" اهتم بتأمين المناجم والمحاجر فأقيمت الحاميات وحفرت آبار المياه على امتداد الطرق المؤدية إلى المناجم والمحاجر وعثر على مجموعة من النقوش من عهد سنفرو وصور سنفرو في سرابيط الخادم وهو يؤدب الخارجين على القانون والذين يهددون البعثات التعدينية.

وأشار إلى أن المناطق الأثرية في سيناء تعددت وكانت العريش من أهم الموانئ المصرية القديمة وتل الشيخ زويد التي كانت إحدى المناطق الهامة على طريق حورس الحربي بين القنطرة وغزة، إضافة إلى بئر العبد وتل حبوه الذي عثر فيه على أكثر من قلعة ترجع لفترة الهكسوس.