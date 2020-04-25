احتجاجات المناخ تلجأ إلى الانترنت في ظل إجراءات مكافحة كورونا

شارك نشطاء المناخ وطلاب المدارس اليوم الجمعة عبر الإنترنت في احتجاج عالمي من أجل حماية المناخ، وذلك في ظل حظر التجمعات جراء تفشي وباء كورونا المستجد.

وقالت الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا ثونبرج على تويتر إن "خططنا اليوم لإضراب عالمي من أجل المناخ يشارك فيه الملايين. لكن في حالة الطوارئ عليكم التكيف وتغيير سلوككم".

وأضافت إن "أزمة المناخ لا تزال مستمرة، ويجب علينا أن نكافح كل أزمة".

وأشارت ثونبرج إلى أن الاحتجاج هو "أسبوع الاحتجاج المدرسي الثامن والثمانين".

لم تظهر في الصورة المرفقة بالقرب من البرلمان السويدي في ستوكهولم. وأظهرت لافتة مرسومة بيدها تقول: "إضراب مدرسي من أجل المناخ" وهي تستند إلى سور ومعطف معلق على حامل وزوجين من الأحذية.

والهمت ثونبرج حركة المناخ العالمية من أجل لفت الانتباه إلى قضية تغير المناخ من خلال تغيبها عن المدرسة يوم الجمعة، حينما نظمت أول إضراب لطلاب المدارس في الأول من أغسطس عام 2018.

وعلى مدار اليوم الجمعة، قامت أيضا بإعادة تغريدات نشرها نشطاء من روسيا والهند وبنجلاديش واستراليا واليابان والعديد من الدول الأوروبية تدعو لاتخاذ إجراءات فورية.

وكان البث المباشر للفعالية الاحتجاجية على مدار 24 ساعة على موقع يوتيوب، جزء من حملة أيام الجمع، والتي تتميز بوجود شهادات للنشطاء في مجال المناخ ومقاطع مصورة من احتجاجات سابقة وتصريحات لباحثين.

وبدأ البث المباشر للإضراب العالمي من استراليا، ثم انتقل إلى سورية وباكستان والفلبين والهند واليونان. ومن المقرر أن تختتم فعاليات البث المباشر في المكسيك والبرازيل وبنما.

في غضون ذلك ، قام الفرع الألماني لفعاليات "أيام الجمعة من أجل المستقبل" بمبادرة فنية كبيرة أمام مبنى البرلمان في برلين للفت الانتباه إلى أزمة المناخ.

وقالت المتحدثة باسم "أيام الجمعة من أجل المستقبل" بولين دايمجن إن عدة آلاف من اللافتات والملصقات من حوالي 70 جماعة ناشطة محلية من جميع أنحاء ألمانيا تم وضعها على العشب أمام مبنى الرايخستاج (البرلمان).

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا الأسبوع المقبل جلسة دولية بشأن المناخ بمشاركة من بين آخرين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

ويعقد عادة ما يطلق عليه بحوار مناخ بيترسبرج في برلين، ولكن سيتم تنظيمه هذا العام عبر الإنترنت.