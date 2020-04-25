جمعة: شحاتة كان أسطورة زملكاوية يتعامل مع منتخب 80 % من قوامه أهلاوي

أشاد وائل جمعة مدافع منتخب مصر والأهلي السابق، بحسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر، كما أكد أنه كان يحترم ويحتوي اللاعبين بطريقة رائعة.

وقال جمعة في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورت":«أعتبر فترة حسن شحاتة من أنجح الفترات التي مرت بها الكرة المصرية، وهو أسطورة زملكاوية يتعامل مع 70 أو 80 % من منتخب قوامه من الأهلي».

وأضاف:«حسن شحاتة جاء في وقت كان فيه حساسية وعصابية، ولكن هو جاء لمصلحة الكرة المصرية، وعند مجيئه كانت مصر ستستضيف كأس الأمم، وكان يجب أن نفوز بالبطولة، واستطاع شحاتة اختيار المجموعة الأصلح للبطولة».

وواصل:«اللاعبون الأصلح للمنتخب في ذلك التوقيت كانوا بالأهلي، وكان الأهلي قد كون فريقا وعناصر مميزين، والمنتخب كان به 7 أو 8 لاعبين أساسين من الأهلي».

وأتم:«مجموعة اللاعبين بالمنتخب كانوا يحبونه، وهو كان يحترم ويحتوي لاعبيه رائع، واستطاع أن يقربنا من بعضنا البعض، واستطاع أيضا أن يستفيد من كل لاعب أحسن استفادة.