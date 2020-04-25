ضبط مسجل خطر استولى على 150 ألف جنيه من 3 مواطنين بالغربية

تمكنت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا في طنطا، اليوم السبت، من ضبط مسجل خطر بمركز قطور في محافظة الغربية، استولى على 150 ألف جنيه من 3 مواطنين، كمقدم نقدي، بدعوى قدرته على تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية.

ورد بلاغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من 3 مواطنين مقيمين بكفر الشيخ، بقيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية، له معلومات جنائية مسجلة، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للدول العربية، وإيجاد فرص عمل لهم والاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (150 ألف جنيه) كمقدم لمبلغ (200 ألف جنيه)، مقابل تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرص عمل لهم بها، إلا أنه لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية الأمن، أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.