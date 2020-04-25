 الصحة الإماراتية: تسجيل 525 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.. وشفاء 123 حالة - بوابة الشروق
السبت 25 أبريل 2020 7:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الصحة الإماراتية: تسجيل 525 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.. وشفاء 123 حالة

أ ش أ
نشر فى : السبت 25 أبريل 2020 - 5:26 م | آخر تحديث : السبت 25 أبريل 2020 - 5:26 م

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، إجراء أكثر من 32 ألف فحص كورونا المستجد، ضمن خطط توسيع نطاق الفحوصات، لافتة إلى أنه تم تسجيل 525 إصابة جديدة بالفيروس، وتسجيل 123 حالة شفاء.

وقالت الوزارة وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأمارتية "وام"، اليوم السبت - إن تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات، ساهم في الكشف عن 525 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات المسجلة بوباء "كوفيد-19" في الإمارات، إلى 9 آلاف و281 حالة.

وفيما يتعلق بحالات الشفاء، فقد سجلت الوزارة 123 حالة جديدة، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع المتعافين في الدولة ألف و760 حالة.

كما أعلنت عن وفاة 8 حالات لمصابين من جنسيات مختلفة، وذلك من تداعيات الإصابة بكورونا، خاصة وأنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 64 حالة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك