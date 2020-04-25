بلجيكا تبدأ في تخفيف القيود الاجتماعية اعتبارا من 4 مايو

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قالت رئيسة وزراء بلجيكا صوفي ويلمس في وقت متأخر يوم الجمعة إنه سيتم البدء في تخفيف القيود الاجتماعية الرامية إلى وقف تفشي فيروس كورونا المستجد اعتبارا من 4 مايو المقبل.

وقالت ويلمس بعد اجتماع لمجلس الأمن الوطني استمر سبع ساعات، إنه سيجري تخفيف القيود بشكل تدريجي خطوة خطوة.

واعتبارا من 4 مايو المقبل، سيجري إعادة تشغيل وسائل النقل العام. وفي الوقت الحالي، يقتصر استخدام وسائل النقل العالم على الرحلات الضرورية فقط.

وستبقى المتاجر مغلقة مبدئيا، باستثناء الشركات التي تتاجر فقط مع شركات أخرى (من شركة إلى أخرى).

وتم استثناء متاجر الأقمشة والخياطة، والتي قد تفتح أيضا في 4 أيار/مايو المقبل.

ومع المضي قدما، سيتم السماح لكل مواطن بلجيكي بممارسة الرياضة مع شخصين لا يعيشان معه، على بعد مسافة محددة.

وأوضح ويلمس أن العمل من المنزل سيظل هو القاعدة. ويجب على الأشخاص مغادرة منازلهم فقط لبعض الاستثناءات- مثل التسوق أو الذهاب إلى العمل أو زيارة الطبيب.

وقالت السياسية الليبرالية إنه في مرحلة لاحقة، في 11 مايو، سيتم السماح بإعادة فتح جميع المتاجر بموجب إرشادات صارمة. ومن المتوقع إعادة فتح صالونات مصففي الشعر في 18 مايو.

وسيتم فتح المتاحف أيضا في ذلك الوقت، وسيسمح بالسفر داخل بلجيكا، وفقًا لرئيسة الوزراء.

كما ستستأنف المدارس تدريجيا اعتبارا من 18 أيار/مايو. وقال جان جامبون، رئيس وزراء منطقة فلاندرز، إنه سيكون هناك 10 طلاب على الأكثر في الفصل الدراسي.

وسيجري فتح المطاعم في 8 حزيران/يونيو، وستفتح المقاهي والحانات بعد ذلك.

وأوضحت ويلمس أن تخفيف القيود سيعتمد على مدى انتشار الفيروس. وأكدت على ضرورة الحفاظ القواعد الصحية والتباعد الاجتماعي.

وأكدت رئيسة الوزراء أنه سيجري الإبقاء على عدد من القيود خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

وأوضحت ويلمس إن ارتداء قناع الوجه إجباري في الحافلات والقطارات لمن هم في عمر 12 عاما أو أكثر. وسيتسلم كل مواطن قناعا مصنوعا من القماش مجانا.