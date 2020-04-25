أستون فيلا يوجه رسالة لرامز جلال بشأن «المحمدي وتريزيجيه»

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وجه نادي أستون فيلا الإنجليزي مساء اليوم السبت رسالة لرامز جلال الذي يقدم برنامج المقالب «رامز مجنون رسمي» الذي يذاع طوال شهر رمضان الكريم.

ونشر النادي الإنجليزي صورة لكلا من أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه لاعبا الفريق الأول عبر الحساب الرسمي باللغة العربية عبر شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» وعلقت كنوع من الفكاهة:" حذاري يا رامز".

ويستضيف رامز خلال شهر رمضان الكريم، ببرنامجه، ثلاثي الأهلي، علي معلول، ومحمد الشناوي، ومحمود عبد المنعم "كهربا".

وعلمت "الشروق"، أن علي معلول تقاضى 20 ألف دولار مقابل ظهوره في برنامج «رامز مجنون رسمي»، الذي يتم تصويره بدولة الإمارات.