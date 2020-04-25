محكمة ألمانية تؤكد الحكم بالسجن مدى الحياة ليمينية متطرفة بتهمة قتل 10 أشخاص

أكدت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة ميونيخ الألمانية إدانة سيدة من اليمين المتطرف بالسجن مدى الحياة لضلوعها في ارتكاب جرائم إرهابية بين عامي 2000 و 2007 راح ضحيتها عدة أشخاص.

يأتي ذلك بعد نحو عامين من الحكم بالسجن مدى الحياة بحق الإرهابية اليمينية المتطرفة بياته تسشيبه لتورطها في سلسلة من الهجمات، حيث أكدت المحكمة الألمانية إدانة المتهمة بقتل 10 أشخاص.

وأُدينت اليمينية "تسشيبه" بالتورط في عمليات قتل وهجومين بالقنابل عندما كانت عضوة في خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة، وذلك خلال محاكمة امتدت لأكثر من خمس سنوات، وانتهت بإدانتها في يوليو عام 2018.

وانتحر عضوان آخران في الخلية الإرهابية، هما أوفه موندلوز وأوفه بونهارت، في نوفمبر من عام 2011، بعد تزايد الأدلة ضدهما، وتركا تسشيبه لمواجهة العدالة بمفردها.

وقالت المحكمة الإقليمية العليا بمدينة ميونيخ في حكمها الصادر أمس الجمعة - إن مشاركة تسشيبه في الهجمات، التي نُفذت بين عامي 2000 و2007، كانت "جوهرية بشكل موضوعي".. ويمثل التفصيل الكتابي الدقيق لمبررات الحكم أهمية كبيرة، حيث سيتعين على المحكمة الاتحادية مراجعته.

واستند الحكم الصادر مسبقا في عام 2018 على أدلة ظرفية بحتة .. ومع ذلك، فإنه ما هو معروف أن تسشيبه عاشت لمدة 14 عاماً تقريباً مع موندلوز وبونهارت، وخلال ذلك الوقت قتل الرجلان تسعة من أصحاب الأعمال التجارية الصغيرة، من أصل تركي ويوناني، بالإضافة إلى شرطية.