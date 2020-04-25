بيان ألماني فرنسي إيطالي يعرب عن القلق حيال الموقف في ليبيا

أعربت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا في بيان مشترك مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن قلق هذه الأطراف إزاء الموقف في ليبيا.

ودعت الدول الموقعة على البيان، أطراف الصراع الليبي إلى أن تستلهم روح شهر الصيام وأن تستأنف المحادثات بشأن الهدنة.

وحث البيان الأطراف الليبية على العمل من أجل التصدي بشكل حاسم للعدو المشترك، جائحة كورونا، من أجل مصلحة ليبيا ككل.

وجاء في البيان الذي وقع عليه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ونظيراه، الفرنسي جان-إيف لودريان والإيطالي لويجي دي مايو، بالإضافة إلى جوزيب بوريل أن " النزاع مستمر بلا هوادة وقد عززت تطورات الأسبوع الماضي القلق، وخاصة في ما يتعلق بالشعب الليبي الذي يعاني منذ فترة طويلة".

وأكد الموقعون التزامهم بقرارات مؤتمر برلين الخاص بليبيا والذي عقد منتصف يناير الماضي وأعربوا عن دعمهم لدعوة أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيريش، وستيفاني ويليامز، المبعوثة الأممية الخاصة، للتوصل إلى هدنة إنسانية.

وتشهد ليبيا حربا أهلية ضروسا منذ تسعة أعوام، وقد تركزت المعارك في الفترة الأخيرة حول العاصمة طرابلس، وبحسب بيانات الأمم المتحدة تم ارتكاب أكثر من 850 خرقا للهدنة المتفق عليها منتصف يناير الماضي.