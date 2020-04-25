محمد سامى رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء:الشركات المتوسطة والصغرى تسيطر على 80% من قطاع المقاولات

مديونيات المقاول لدى جهات الإسناد دائمة والشركات حصلت على 40% من المتأخرات

عودة شركات المقاولات للعمل ضرورة والتوقف له أثر اجتماعى سلبى

قال محمد سامى رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن الشركات المتوسطة والصغرى تسيطر على 80% من شركات المقاولات المسجلة لدى الاتحاد.

اضاف سامى فى تصريحات لــ «مال واعمال – الشروق»، ان عدد الشركات المسجلة فى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء يبلغ 35 الف شركة منها 25 الف شركة منتظمة فى السداد.

«قطاع المقاولات مر بعدة ازمات واستطاع تجاوزها ابرزها عام 2008 مع ارتفاع التضخم ونقص التمويل وإبان ثورة 25 يناير وهى أزمات أصعب من أزمة كورونا فالتضخم نسبته محدودة وقرار خفض الفائدة يخفف من الاعباء المالية للشركات» ــ قال سامى، مشيرا إلى ان قرارات البنك المركزى التى اتخذها خففت من الآثار السلبية من ازمة كورونا.

اضاف ان عودة شركات المقاولات للعمل فى المواقع كان ضروريا، قائلا «قطاع المقاولات يضم عمالة غير منتظمة تقدر بالملايين لو توقف سيكون له تأثير اجتماعى سلبى، بالاضافة إلى قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية».

تابع، الشركات توقفت مع بداية ازمة كورونا حتى تتمكن من تجهيز مواقعها، لحماية العاملين من الفيروس، مع الزام الشركات بتسجيل العمالة فى المواقع لتوفير قاعدة بيانات للعاملين بالمواقع.

وقال سامى ان الشركات حصلت على حوالى 40% من مستحقاتها المتأخرة، موضحا ان المقاول سيظل لديه مديونية لدى جهات الاسناد.

وعن امكانية حدوث موجة تعثر لشركات المقاولات لدى البنوك المقرضة، قال سامى ان مطالبة البنوك بتقديم تسهيلات بلا حدود للمقاولين امر مستحيل، دائما ما يوجد عقد بين البنك والمقاول بما يحقق مصلحة الطرفين.

«نطالب البنوك بعدم احتساب فوائد على خطابات الضمان فى حالة التأخير عن السداد، وذلك لأن جهة الاسناد هى المسئولة عن التأخير وليس المقاول» ــ قال سامى.

اضاف ان اتجاه المقاول للبنوك لتوفير السيولة لديه يعود إلى التوسع فى المشروعات الكبرى، وتعثر جهات الاسناد فى صرف مستحقات المقاولين فى مواعيدها.

اشار سامى إلى ان تراجع المبيعات فى السوق العقارية كان له تاثير سلبى على شركات المقاولات، موضحا ان نراجع المبيعات يؤثر على التدفقات النقدية لدى المطور العقارى، وبالتالى عدم القدرة على سداد مستحقات المقاولين فى مواعيدها.