بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وتعليم القليوبية لإنشاء مواقع إلكترونية

وقعت جامعة بنها بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية يتضمن إنشاء مواقع إلكترونية للإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها بالمحافظة.

وقال الدكتور طارق الششتاوي المدير التنفيذي للمعلومات بجامعة بنها - في بيان اليوم السبت- إن بروتوكول التعاون يأتي في إطار دور الجامعة وكلياتها ومعاهدها ومراكز البحثية في المشاركة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال المساهمة في القضايا القومية وعلى رأسها قضية التعليم الأساسي لما تمثله من أهمية حقيقية في نمو وتطور المجتمع.

وأشار الششتاوى إلى أن الجامعة سوف تقوم باستكمال إنشاء مواقع إلكترونية للمدارس التابعة لمحافظة القليوبية مما يسهل التواصل ومتابعة أنشطة المدارس ويساعد في الحصول على اعتماد الجودة.

من جانبه، رحب طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بالتعاون بين الجامعة بمختلف كلياتها والمديرية، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم الجامعة في الارتقاء بجودة العملية التعلمية، من خلال التعاون بين عدد من كليات الجامعة والمدارس الحكومية بمحافظة القليوبية.

كانت جامعة بنها قد انتهت من إنشاء مواقع لـ200 مدرسة بالفعل في المرحلة الأولى ويتضمن البروتوكول الحالي إضافة مواقع لـ300 مدرسة أخرى خلال هذا العام.