استطلاع رأي يكشف تدني ثقة الأتراك في الحكومة والبرلمان

أجرت شركة المسح الاستراتيجي في تركيا "ساد" استطلاعًا للرأي حول جودة عمل الحكومة ونواب البرلمان، بمناسبة الذكرى المئوية لافتتاح البرلمان التركي.

وأظهر الاستطلاع الذي شمل 518 ألف مواطن في 27 مقاطعة تركية، تدني نسبة ثقة المواطن في حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم ونواب البرلمان التركي، وفقًا لصحيفة "جمهورييت" التركية.

وعند سؤال المشاركين حول الرضا العام على أداء الحكومة، أجاب بالإيجاب حوالي 32% فقط، فيما وصلت نسبة المواطنين غير الراضين عن الحكومة إلى 47.3%، وأعرب 52.2% عن ترددهم.

كما أعرب 58.5% عدم رضاهم عن عمل البرلمان التركي، فيما قال 14.6% فقط إنهم راضون عن عمله.

وبسؤالهم عن مدى اعتقادهم بأن كفاءة البرلمان زادت أكثر بعد الانتقال إلى نظام الحكومة الرئاسي، أجاب 12.4% من المشاركين في الاستطلاع بـ"نعم"، و15.3%، رأوا أنها "زادت جزئياً"، و18.7 % قالوا "لم يتغير شيء" ، فيما رأى 53.6% أن كفاءة عمل البرلمان نقصت كثيرًا.

وكشف 60.9% من المستطلعين عن اعتقادهم بأن النواب البرلمانيين لا يهتمون أبدًا بمشاكل المواطن، فيما رأى 4.3% أنهم يهتمون، و34.8 % قالوا إن بعض منهم قد يكون مهتمًا.

وعن ثقتهم في المؤسسات السياسية بتركيا ، أبدى 37.2% من المشاركين في الاستطلاع عدم ثقته، فيما أكد 34.2 % ثقتهم، و 28.6 % أجابوا بـ"لا أعرف".

وكشف الاستطلاع أن 64.4% من المشاركين فيه رأوا أن البرلمان هو أساس الحل للمشكلات التي تواجه البلاد.

فيما رأى 19.2% أن الرئاسة هي التي يستطيع حل هذه المشكلات ومعظمهم من مؤيدي حزب العدالة والتنمية. ورأى 2.9 % فقط من المستطلعين أن الأحزاب السياسية هي القادرة على حل تلك المشكلات.