القومي للثقافة يقدم مجموعة متنوعة من البرامج الثقافية والترفية في رمضان

أعد المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمي خريطة برامجية متكاملة للعرض على قناة المركز على اليوتيوب ضمن مبادرة "خليك في البيت الثقافة بين إيديك" والتي أطلقتها أ.د إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

وأوضح الكاتب محمد ناصف رئيس المركز أن القناة ستذيع يوميًا برامجها من الساعة الثالثة للسادسة مساءً، و تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التثقيفية والتوعوية والترفيهية وأيضًا الرياضية، منها برامج تذاع لأول مرة أعدت خصيصًا للشهر الكريم مثل برنامج "دقيقة من فضلك" الذي يكتبه السيناريست وليد كمال، فوازير "المسحراتي" تأليف وتنفيذ الفنانة إيمان صبري، فوازير "لولو ومورا" تأليف وتنفيذ الفنانتين مروة طلبة وولاء محمد محمود و"علماء العرب" برنامج تقدمه ماما سلوى العناني، بالإضافة لأوبريت جديد من إنتاج المركز بعنوان "أهلاً رمضان" أشعار الفنان فتحي الجندي وألحان وتوزيع الفنان وائل عوض وتحريك الفنان جلال الدين جمال.

كما يتم إذاعة حلقات جديدة من برنامج "حصة موسيقى" للفنان وائل عوض، "الأراجوز يعظ" للفنان ناصر عبد التواب والملاغي أحمد جابر وكتابة الشاعر أحمد زيدان، "من زمان" لميسرة خيري وشيماء مصطفى، "حكايات أبلة عطية" للفنانة إيمان صبري، "ورشتنا من بيتنا" للفنانات مروة طلبة ومنى متولي وحياة سعد وكوثر فرج وأميرة صبري وخضرة محمد والفنان مايكل ميشيل، و"حكايات جدو" للفنان تامر سعدان، و"حكايات الدكتور جلجول" للفنان جلال الدين جمال.

وسيذاع أيضا، لقاء الأدباء لأستاذة ولاء محمد محمود ، مائة حكاية وحكاية للكاتب هشام علوان وأ. ميسرة خيرى، "الرياضي الصغير" لكابتن روشان الفقي، بالإضافة لأفلام كارتون من إنتاج المركز تأليف كاتبة الأطفال فاطمة المعدول، و"حكايات صافي" لد. صفية إسماعيل، وحكايات حنبسة تأليف وإخراج الفنان أحمد إسماعيل عبد الباقي، و"في بيتنا طفل" للباحث أحمد عبد العليم، و"عباقرة ذوي الهمم" لأستاذة منال منيب وأ. أوجيني صبحي، "أنا والمعاق" لأستاذ علي حسين، و"عيشها لايت" لخبيرة التغذية مروة عادل و"الساحر" للفنان نبيل بركات ومحمد عادل وإبداعات الأسر لد. شوق النكلاوى ود. شرين الجلاب، و"إبداعات الشباب" لد. شوق النكلاوي، ومعرض أون لاين للفنانة مريم فريد والمخترع الصغير للباحثة إنجى مدثر .