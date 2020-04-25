المحكمة الأمريكية العليا تؤيد ترامب بشأن «وقف الهجرة»

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رفضت المحكمة‭‭‭ ‬‬‬الأمريكية العليا، محاولة من نيويورك وولايتين أخريين، تعليق سياسة الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة خلال جائحة كورونا رغم المخاوف الصحية من الجائحة.

وأوضح موقع "يو.إس.إيه توداي" اليوم السبت، أن المحكمة رفضت طلب ولايات نيويورك وكونيتيكت وفيرمونت التي قالت إن هذا الإجراء يعرقل جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا من خلال منع المهاجرين من الحصول على رعاية صحية والمزايا العامة التي تعد أدوات أساسية لحماية الناس.

وتحظر سياسة ترامب منح إقامة قانونية دائمة لمهاجرين معينين ترى الإدارة أن المرجح أن يحتاجوا مساعدة حكومية في المستقبل.

وقال الرئيس ترامب عندما تم تقديم هذه السياسة في أغسطس إنه "لحماية مصالح المواطنين الأمريكيين يجب أن يكون المهاجرون مكتفين ذاتيا من الناحية المالية".