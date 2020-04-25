أجيري يتفنن في مدح صلاح

انهال المكسيكي، خافيير أجيري، المدير الفني لنادي ليجانيس، والمنتخب الوطني السابق، بمحمد صلاح نجم ليفربول.

وقال أجيري خلال حواره مع شبكة «espn» عندما سئل عن فترة تدريبه لصلاح أثناء تواجده مع المنتخب: "سوف يفاجئك كم هو فتى جيد، كم هو نبيل، إنه الأول في محادثات الفريق، الأول في الصالات الرياضية، الأكثر خطورة".

وأضاف: "مع ذلك هو أفضل لاعب في إفريقيا، مع ساديو ماني، وهو مسلم أيضًا، وحمل هذين الصفتين صعب للغاية بسبب الضغط التي تجلبه".

وتابع أجيري: "في إنجلترا، يمكن أن يكون سعيدًا، إنه فتى جميل، مبهج، الصعوبة هي كل ما يدور حوله هو الضغط، يجب أن يكون حذرا بشأن أصغر شيء".

وواصل أجيري: "إنه نقي جدا، بريء جدا أيضا، لم يكن لديه تلك اللمسة الغريبة التي يمتلكها الأرجنتينيون أو الأوروجوايانيون، لكنه شفاف وصريح ومستقيم، مثل كرة القدم الإنجليزية، في الواقع".