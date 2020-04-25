الحكومة السودانية: أزمة الخبز والمحروقات في طريقها إلى الحل



قال المتحدث باسم الحكومة السودانية وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح إن أزمة الدقيق والمحروقات في بلاده في سبيلها للحل في الأيام المقبلة، بعد وصول بواخر تحمل كميات من تلك السلع إلى ميناء بورتسودان.

وأضاف صالح، في تصريح صحفي، أن لجنة الطوارئ الصحية اطمأنت على تدفق كميات من الدقيق والمحروقات التي تكفي حاجة العاصمة والولايات في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن أزمة تكدس المواطنين للحصول على الخبز والمحروقات ستنتهي في الأسبوع الحالي، بعدما حدث انفراج نسبي في أزمة الوقود.

وأوضح أن الحكومة حريصة على الوصول إلى حلول غير تقليدية لتمكين الكوادر الطبية من الحصول على البنزين في تلك المرحلة، في ظل التكدس أمام محطات الوقود.

وأشار إلى أن منظومة الصناعات الدفاعية بدأت في الانتاج المحلي للكمامات، بطاقة 15 ألف كمامة يوميا، للتغلب على نقصها في الأسواق، بسبب صعوبة استيرادها في الفترة الأخيرة، لافتا إلى إنتاج كاشفات حرارة أيضا وممرات وسيارات تعقيم وملابس واقية.