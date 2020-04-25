تراجعت صادرات مصر من الحديد الصب والصلب والأسمنت خلال الربع الأول من 2020، لتسجل 169 مليون دولار مقابل 251 مليون دولار خلال الربع الأول من 2019 بانخفاض قدره 32.7%.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء، السبت، استحواذ 8 دول "السعودية، ليبيا، اسبانيا، أمريكا، هولندا، كينيا، ايطاليا، اوغندا"على 67% من اجمالي صادرات الحديد والصلب والأسمنت خلال أول 3 أشهر من العام الجاري بقيمة 113.077 مليون دولار.

وانخفضت صادرات الحديد الصب والصلب خلال الفترة من " يناير-مارس 2020" بنحو 35% لتبلغ 138 مليون دولار مقابل 213 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.

وذكر التقرير أنه خلال الشهور الثلاثة تم التصدير إلى 57 دولة منهم 15 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي وهي (الإمارات، كرواتيا، أورجواي، سنغافورة، الجابون، سلطنة عمان، هونج كونج، الكويت، موزامبيق، اتحاد ماليزيا- ملايو سابقا، السلفادور، جورجيا، بورتوريكو، النيجر، زامبيا- روديسيا الشمالية).

واستحوذت 5 دول على 67% من إجمالي صادرات مصر من الحديد خلال الربع الأول من 2020 بنحو 92.419 مليون دولار، يأتي على رأسها السعودية بقيمة 44.767 مليون دولار في مقابل 54.697 مليون دولار بتراجع 18%.

وجاءت أسبانيا في المرتبة الثانية بقائمة أكبر 5 دول مستوردة للحديد المصري بما قيمته 15.144 مليون دولار مقابل 7.622 مليون دولار بنمو بلغت نسبته 99%.

وارتفعت صادرات مصر من الحديد لهولندا لنحو 12.6 مليون دولار مقابل 2.412 مليون دولار بنمو 422%، ولكينيا بنسبة 35% لتبلغ 9.361 مليون دولار مقابل 6.916 مليون دولار.

وتراجعت قيمة صادرات حديد الصب والصلب إلى إيطاليا بنسبة 42% خلال الفترة من " يناير- مارس 2020" لتسجل 10.547 مليون دولار في مقابل 18.271 مليون دولار.

ولفت التقرير إلى تراجع صادرات الأسمنت خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2020 بنحو 18% لتبلغ 31 مليون دولار مقابل 38 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.

وصدرت مصر الأسمنت خلال الربع الأول من العام الجاري إلى حوالي 46 دولة منهم 19 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من 2019 وتتمثل في " مالطا، الدومنيكان، اريوبا، كندا، غانا، بيرو، بنين، جامبيا، سيراليون، بوركينا فاسو، رواندا، تايلاند، الفلبين، ساحل العاج، مالي، هولندا، المغرب، جاميكا، النمسا".

واستحوذت 5 دول على 66.6% من إجمالي صادرات مصر من الأسمنت خلال الفترة من " يناير- مارس 2020" بنحو 20.658 مليون دولار، يأتي على رأسها ليبيا والتي انخفضت قيمة صادرات الأسمنت لها بنسبة 36% لتسجل 11.002 مليون دولار في مقابل 17.316 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية من حيث الدول المستوردة للأسمنت المصري بما قيمته 2.732 مليون دولار مقارنة بنحو 2.869 مليون دولار بتراجع بلغت نسبته 5%.

وانخفضت صادرات الأسمنت إلى السعودية بنسبة 43% خلال الـ 3 أشهر الأولى من 2020 لتبلغ 2.192 مليون دولار في مقابل 3.848 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.

وارتفعت صادرات مصر من الأسمنت إلى أوغندا لنحو 2.324 مليون دولار مقارنة بنحو 1.756 مليون دولار بنمو بلغ 32%..وزادت صادرات الأسمنت المصرية إلى كينيا خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 26% لتسجل 2.408 مليون دولار مقابل 1.913 مليون دولار خلال الربع نفسه خلال 2019.