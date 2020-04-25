السودان يسجل حالة وفاة و39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم السبت، تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بما في ذلك حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا).

وقالت الوزارة إن الحالات الجديدة سجلت في ولاية الخرطوم 36 حالة، الجزيرة (حالة واحدة)، البحر الأحمر (حالة واحدة)، وسط دارفور (حالة واحدة).

وأشارت الوزارة إلى أن ولاية القضارف سجلت (حالتين) ضمن الحالات التي أعلن عنها سابقآ.

وأوضحت الوزارة أنه بهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 213 حالة، تشمل 17 حالة وفاة، فيما تماثلت 5 حالات للشفاء، ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 19 حالة.