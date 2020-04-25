تعقيم قريتين وتوزيع مطهرات أمام ماكينات الصرف بواحة الداخلة في الوادي الجديد

واصل حزب مستقبل وطن، اليوم السبت، أعمال التعقيم والتطهير في الأماكن المختلفة في مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد بإشراف النائب جمال آدم، عضو مجلس النواب، وأمين الحزب بالوادي الجديد، لمواجهة فيروس كورونا، وذلك عقب ظهور 13 حالة إيجابية بالفيروس.

وأكد محمد علي عبد الغني، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بالوادي الجديد، تشكيل فرق تطوعية من كوادر الحزب بالأمانة، تولت تركيب مظلات للوقاية من أشعة الشمس في مركز الداخلة للمواطنين، خلال صرف الرواتب الشهرية للموظفين ومعاش "تكافل وكرامة" وتعقيم وتطهير منازل قريتي "المعصرة – القصر "، بالتعاون مع جمعيات تنمية المجتمع المحلي بالقريتين.

وأضاف محمد، أن كوادر الحزب وزرعت معقمات يدوية وواقيات يد وكمامات ومطهرات بالمجان على المترددين على ماكينات الصرف الآلي بمدينة موط بمركز الداخلة مع تطهير وتعقيم ماكينات صرف الفيزا كارت، أمام مكاتب البريد، وتطهير مقاعد الانتظار أمام البنوك وماكينات الصرافة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمحاصرة هذا الفيروس.

أشار محمد إلى أن كوادر الحزب تولي تقديم مطهرات يدوية ومعقمات للمواطنين وتنظيم عملية انتظار المواطنين وترك مسافات آمنة بين المواطنين وبعضهم، مع توزيع ملصقات وكتيبات صغيرة وعقد لقاءات مباشرة مع العمال والمواطنين للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا، في إطار جهود الحزب لمساندة جهود الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكان أطلق حزب مستقبل وطن، حملة في عدد من المحافظات لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على أهالي المراكز، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.