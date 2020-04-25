رئيس جامعة سوهاج يتابع نسب التنفيذ بالمشروعات الإنشائية بالحرم الجديد

تابع أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، سير العمل بالمشروعات الانشائية، التي يتم تنفيذها بالحرم الجامعي الجديد، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية، والاستماع من مندوبي الشركات المنفذة عن المراحل المتبقية لحين تسليم كل مشروع .

وأوضح عزيز خلال تفقده مشروعات الجامعة الجديدة، أن لدى الجامعة خطة طموحة للتوسع في بناء العديد من المنشآت، كما هو مقترح منذ تخصيص أرض الجامعة الجديدة لإنشاء المزيد من الكليات في المستقبل القريب، لذا نحرص دوما على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها لسرعة استكمالها، وتذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة وتقريب وجهات النظر حيال ظهور أي مشكلة بين الطرفين.

ولفت إلى أن المشروعات الجديدة التي يتواصل العمل فيها هي مبنى الإدارة المركزية وملحقاتها، بتكلفة ٩٥.٩ مليون جنيه، مبنيي كلية علوم 1 وعلوم 2 بتكلفة إجمالية ٧٥.١ مليون جنيه، وكلية الحقوق بتكلفة ١٠٦.٦ ملايين جنيه، مبني كلية طب الأسنان بتكلفة ١٩٢.٤ مليون جنيه ومبنى كلية التربية الرياضية بتكلفة ١١١.٦ مليون جنيه.

وأضاف المهندس حسين محمدين مدير الإدارة الهندسية بالجامعة، أن من ضمن المشروعات أيضاً التي تفقدها رئيس الجامعة، كلية رياض الأطفال بتكلفة ٨٧.٥ مليون جنيه، مبنى مجمع الفصول بتكلفة ٨٩.٨ مليون جنيه، مبنى الإسكان الطلابي نموذج ب بتكلفة ٤٨.٣ مليون جنيه، بالإضافة إلي مبنى معامل الاقسام الطبية بكلية الطب بتكلفة ٥٢.٥ مليون جنيه، ومبني المحلب الآلي بكلية الزراعة بتكلفة ١.٩ مليون جنيه.